MasterChef Türkiye'nin 2021 sezonu şampiyonu Eren Kaşıkçı'nın ani vefatı, sevenlerini yıktı. Kilyos'taki evinde ölü bulunan Kaşıkçı'nın, hayatını kaybetmeden yalnızca birkaç gün önce memleketi Tokat'ta çekilen son görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde ünlü şefin her zamanki gibi neşeli ve keyifli tavırları dikkat çekti.

MasterChef Türkiye'nin 2021 sezonunda şampiyonluğa ulaşarak geniş bir hayran kitlesine ulaşan ve "Kızıl Sakal" lakabıyla tanınan Eren Kaşıkçı, İstanbul Kilyos'taki evinde yaşamını yitirmiş halde bulundu. Genç şefin ani ölümü, ailesi, yakın çevresi ve MasterChef camiasında büyük üzüntüye neden oldu.

MasterChef Eren’in son anlarına dair yeni detay! Ölmeden önce böyle görüntülenmiş

YAKINLARI HABER ALAMAYINCA EKİPLERE BİLDİRİLDİ

İddiaya göre Kaşıkçı'dan bir süre haber alamayan yakınları endişelenerek harekete geçti. Kendisine ulaşamayan eski eşi, İstanbul'da bulunan bir aile dostundan yardım istedi. Eve giden yakınının kapıyı açtıramaması üzerine durum jandarma ve sağlık ekiplerine bildirildi.

İhbar üzerine adrese gelen ekipler, eve girdiklerinde Eren Kaşıkçı'yı hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde genç şefin hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şüpheli ölüm kapsamında soruşturma başlatıldı.

MasterChef Eren’in son anlarına dair yeni detay! Ölmeden önce böyle görüntülenmiş

SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Eren Kaşıkçı'nın vefat haberinin ardından, ölümünden kısa süre önce memleketi Tokat'ta çekilen görüntüleri de sosyal medyada gündem oldu. Kaşıkçı'nın şehir merkezinde dolaştığı, çevresindekilerle sohbet ettiği ve oldukça neşeli olduğu anlar kameralara yansıdı. Ünlü şefin sağlıklı ve moralli görünen görüntüleri, vefat haberini alan sevenlerini bir kez daha derinden etkiledi.

Ölmeden birkaç gün önce çekilen görüntüleri...

ÖLÜMÜYLE İLGİLİ DİKKAT KAHREDEN DETAY

Eren Kaşıkçı'nın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonrası netlik kazanacak. Olaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan gazeteci Emrullah Erdinç'in yayınında, soruşturmayla ilgili dikkat çeken bilgiler paylaşıldı. Aktarılan bilgilere göre, Kaşıkçı'nın yakınlarının uzun süre kendisine ulaşamaması üzerine yapılan ihbarın ardından ekipler adrese sevk edildi.

MasterChef Eren’in son anlarına dair yeni detay! Ölmeden önce böyle görüntülenmiş

ELİ BAŞUCUNDAKİ İLAÇLARA DOĞRU UZANMIŞ

Yayında konuşan Doğan Can, olay yerindeki ilk incelemelere ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Kaşıkçı'nın yatağında bulunduğu ve elinin, başucunda bulunan komodinin üzerindeki ilaçlarına doğru uzanmış halde kaldığı öğrenildi. Tabii kalp krizi mi başka bir rahatsızlığı mı vardı bakılacak. Herhangi bir darp veya kesici ize, alkol veya uyuşturucu bulgusuna ilk etapta karşılaşılmamış. Bu manzaranın ardından olayın tüm boyutlarıyla aydınlatılabilmesi için kapsamlı bir adli soruşturma başlatıldı."

Yetkililer, Eren Kaşıkçı'nın kesin ölüm nedeninin Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak otopsi ve yürütülen soruşturmanın tamamlanmasının ardından açıklanacağını bildirdi.

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