MasterChef Türkiye'nin 2021 sezonunda yarışan ve "Kızıl Sakal" lakabıyla tanınan Eren Kaşıkçı'nın ani vefatı, MasterChef camiasını hüzne boğdu. Acı haberin ardından ilk taziye paylaşımını yapan Somer Sivrioğlu'nun ardından Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna da sosyal medya hesaplarından yayımladıkları mesajlarla Kaşıkçı'ya veda etti.

MasterChef Türkiye'nin 2021 sezonunda yarışarak geniş bir izleyici kitlesi tarafından tanınan ve "Kızıl Sakal" lakabıyla bilinen şef Eren Kaşıkçı'nın hayatını kaybetmesi, MasterChef camiasında büyük üzüntüye neden oldu. Yarışmadaki performansının yanı sıra güler yüzü ve mütevazı kişiliğiyle hafızalarda yer edinen Kaşıkçı'nın vefat haberi, yarışmanın jüri üyeleri ile eski yarışmacılarını derinden üzdü.

Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkayadan Eren Kaşıkçıya duygusal veda! Peş peşe paylaşım geldi

EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

Kilyos'taki evinde yalnız yaşayan Eren Kaşıkçı'dan uzun süre haber alamayan yakınları durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine adrese giden ekipler, Kaşıkçı'yı evinde hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde genç şefin hayatını kaybettiği belirlendi. Şüpheli ölüm nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılırken, kesin ölüm nedeninin adli incelemenin ardından netleşeceği öğrenildi.

Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'dan Eren Kaşıkçı'ya duygusal veda! Peş peşe paylaşım geldi

Vefat haberinin duyulmasının ardından MasterChef Türkiye'nin 2021 sezonunda birlikte yarıştığı isimler başta olmak üzere farklı sezonlarda programa katılan birçok eski yarışmacı da sosyal medya hesaplarından taziye mesajları paylaştı. Yarışma dönemine ait fotoğrafları paylaşan isimler, Kaşıkçı'nın yardımsever kişiliğine ve dostluğuna vurgu yaptı.

Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'dan Eren Kaşıkçı'ya duygusal veda! Peş peşe paylaşım geldi

Jüri üyeleri ve eski yarışmacıların peş peşe yayımladığı başsağlığı mesajları, dikkat çekti. Eren Kaşıkçı'nın vefatının ardından ilk taziye mesajı jüri üyesi Somer Sivrioğlu'ndan gelmişti.

SOMER SİVRİOĞLU: AH BENİM CANIM KARDEŞİM

Sivrioğlu'nun ''Ah Eren'im, ah benim canım kardeşim. Devrin daim olsun'' mesajından sonra Mehmet Yalçınkaya da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla eski yarışmacısına veda etti.

Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkayadan Eren Kaşıkçıya duygusal veda! Peş peşe paylaşım geldi

MEHMET YALÇINKAYA: ATEŞ DÜŞTÜ İÇİME

Instagram hesabından Eren Kaşıkçı için bir paylaşım yapan Mehmet Yalçınkaya, şu ifadeleri kullandı:

"Allah var gam yok dedin hep, karıncayı bile incitmeyecek kalbe sahip canım kardeşim. Dünya malında hiç gözün olmadı. Canım yandı ateş düştü içime. Rabbim mekanını cennet eylesin. Çok üzgünüm çok."

Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkayadan Eren Kaşıkçıya duygusal veda! Peş peşe paylaşım geldi

“GÜZEL KALBİN HEP AKLIMDA KALACAK”

Mehmet Yalçınkaya'nın ardından bir paylaşım da MasterChef Türkiye jüri üyelerinden Danilo Zanna'dan geldi.

Zanna, Eren Kaşıkçı ile yarışma döneminde çekilen bir fotoğrafı paylaşarak taziye mesajını takipçileriyle paylaştı.

Danilo Zanna paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Canım Eren… Seni tanımış olmaktan hep büyük mutluluk duydum. Güler yüzün, samimiyetin ve güzel kalbin hep aklımda kalacak. Geride bıraktığın güzel anılar ve insanların kalbinde bıraktığın iz asla silinmeyecek. Başımız sağ olsun. Seni hiç unutmayacağız. Ailene ve seni seven herkese sabır ve başsağlığı diliyorum. Güzel kalbin nurlar içinde kalsın."

Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkayadan Eren Kaşıkçıya duygusal veda! Peş peşe paylaşım geldi

Zanna'nın paylaşımı da sosyal medyada çok sayıda beğeni alırken, yorumlarda Eren Kaşıkçı için başsağlığı mesajları paylaşıldı.

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