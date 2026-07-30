Ankara’daki imza töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dikkatiyle ortaya çıkan ve Basra'yı Avrupa'ya bağlayacak Kalkınma Yolu krizinin ardından Irak Ulaştırma Bakanı Vahab el-Hasani sessizliğini bozdu. Olayın ardından bir açıklama yapan el-Hasani, imza atmadığı iddialarını reddederek yaşanan durumu "teknik ve protokol kaynaklı bir aksaklık" olarak nitelendirdi.

Ankara’da yaşanan krizin ardından açıklamalarda bulunan Irak Ulaştırma Bakanı Vahab el-Hasani, iddialara doğrudan cevap verdi. Açıklamasında teknik aksaklıklara işaret eden el-Hasani, "Dost Türkiye Cumhuriyeti ile Kalkınma Yolu Projesi'ne ilişkin mutabakat zaptının en uygun şekilde imzalanmasına yönelik teknik ve protokol kaynaklı bazı aksaklıklar yaşandı. Aslında hazırdık. Yaşanan durum şaşırtıcı yorumlara ve asılsız iddialara yol açtı" dedi.

Irak tarafı olarak sürece hazır olduklarını vurgulayan el-Hasani, "Gerekli tüm resmî düzenlemeleri ve yazışmaları tamamladık. Ülkemiz açısından taşıdığı büyük önem nedeniyle mutabakat zaptını imzalama isteğimizi açıkça ifade ettik" ifadelerini kullandı.

Kendi çabaları sonucunda mutabakatın aynı günün ilerleyen saatlerinde başarıyla imzalandığını hatırlatan el-Hasani, Irak halkına hizmet eden tüm projelere yönelik ulusal duruşlarının bilindiğini vurgulayarak bu konunun abartılmasına ve siyasi polemik konusu yapılmasına gerek olmadığını ifade etti. Ayrıca haber kuruluşlarına bilgileri asli kaynaklarından doğrulama çağrısında bulunan el-Hasani, kendisine yönelik hakaretlere karşı yasal haklarını kullanacağını duyurdu.

Ankara'da imzadan kaçan Iraklı Bakan sessizliğini bozdu: Hazırdık!

IRAK BASININDAN SERT TEPKİ: "SİZ DEVLETİN BAKANISINIZ!"

Irak Ulaştırma Bakanı el-Hasani'nin açıklamalarına rağmen, İran yanlısı Şii Bedir Örgütü mensubu olması sebebiyle Türkiye ile yapılan stratejik anlaşmayı ilk etapta imzalamaktan kaçındığı iddiaları Irak medyasında adeta infiale neden oldu. Irak TV ekranlarında olayı değerlendiren spiker Ali Farhan yaşananları "Vallahi felakettir, tam bir felaket!" sözleriyle yorumlarken, Iraklı siyasi analist Yassin Aziz de çok sert ifadeler kullandı.

Bir partinin veya grubun değil, doğrudan Irak devletinin bakanı olunması gerektiğini vurgulayan Aziz, Irak Başbakanlarının Şii partilerden oluşan Koordinasyon Çerçevesi’ne her adımda bilgi vermesini ve Başbakan el-Zeydi’nin bağımsız dış politika hamlelerinin engellenmeye çalışılmasını eleştirdi.

Ankara'da imzadan kaçan Iraklı Bakan sessizliğini bozdu: Hazırdık!

ANKARA’DA NE OLMUŞTU? ERDOĞAN'IN DİKKATİ KRİZİ ÖNLEDİ

Irak cephesinde bu tartışmalar sürerken, krizin fitili Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki imza töreninde ateşlenmişti. Türkiye ile Irak arasında yürütülen 110 milyar dolarlık devasa Kalkınma Yolu Projesi kapsamında beş ayrı anlaşmanın imzalanması beklenirken, tören esnasında masadan yalnızca dört anlaşmanın geçtiği fark edildi.

Olayın ciddiyetini canlı yayında ilk fark eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu. Erdoğan’ın "Beş anlaşma değil miydi?" sorusu üzerine salonda kısa süreli bir hareketlilik yaşandı. Duruma anında müdahale eden Irak Başbakanı Ali Zeydi, kameralar önünde Bakan Hasani’ye anlaşmayı imzalama talimatı verdi. Tahran yönetimini kızdırmamak adına imzadan kaçındığı öne sürülen Şii Bakan el-Hasani, gündüz imza atmadığı dev anlaşmaya ancak aynı akşam heyet onuruna verilen yemekte imza koymak zorunda kaldı.

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