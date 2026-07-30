Sınıflandırma sonuçlarının açıklanması ardından gözler bir kez daha sevk takvimine çevrildi. Ağustos celbi askerlik sevk tarihleri, Milli Savunma Bakanlığı duyurusuyla paylaşıldı. , yedek subay ve yedek astsubay adayları ile erler farklı tarihlerde sevk edilecek. Peki, askerlik sevkleri ne zaman başlayacak? Sevk belgesi ne zaman, nasıl alınır?

Ağustos celbi kapsamında sınıflandırma sonuçlarının ilanı ardından, yükümlülerin gündeminde bu kez sevk tarihleri yer alıyor. Yükümlüler belirlenen tarihlerde sevklerini gerçekleştirecek. Sevk belgesi olmayan yükümlülerin zorunlu askerlik hizmeti kapsamında birliklere kabulü mümkün olmayacak. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yayımlanan sevk takviminde "Ağustos 2026 sınıflandırma döneminde" silah altına alınacak yükümlülerin birliklerine katılacakları tarihlere de yer verildi. Peki, askerlik sevkleri ne zaman başlayacak? Sevk belgesi ne zaman, nasıl alınır?

AĞUSTOS DÖNEMİ SEVK TAKVİMİ

Buna göre, yedek subay ve yedek astsubay adayları ile birinci grupta yer alan erler 6 Ağustos 2026 tarihinde sevk edilecek. İkinci grup erlerin sevk tarihi 3 Eylül 2026, üçüncü grup erlerin sevk tarihi ise 1 Ekim 2026 olarak belirlendi.

Ağustos celbi askerlik sevk tarihleri belli oldu! Sevk belgesi ne zaman, nasıl alınır?

SEVK BELGESİ NASIL ALINIR?

Askerlik sevk belgesi (sülüs), resmi sevk tarihinden 10 gün önce alınmaya başlanır. Sevk belgesi, yoklamaları neticesinde askerliğe elverişli oldukları tespit edilen yükümlülerin kimlik bilgilerini, statülerini, sınıflandırmaları sonrasında tertip edildikleri birlik komutanlıklarını, birliğe katılmaları gereken tarihlerini, ödenecek yol ve iaşe bedelleri vb. bilgileri içeren resmî belgedir.

Sevk belgesi, e-Devlet üzerinden veya askerlik şubelerinden doğrudan alınabilir. Askerlik şubelerinden sevk belgenizi almak için T.C. kimlik kartı ile müracaat etmelisiniz. "Askerliğim" hizmeti altında bulunan Celp ve Sevk Dönemi bölümünde yeralan Sevk Başvurusu butonuna tıklayarak sevk işlemlerinizi başlatabilirsiniz.

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