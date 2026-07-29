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Kırıkkale'nin Çalılöz Mahallesi'nde seyir halindeyken freni boşalan bir tır, yokuş aşağı hızla ilerleyerek kontrolden çıktı. Önce yol kenarındaki bahçe duvarını yıkan, ardından inşaat halindeki bir apartmana çarparak ancak durabilen tırın yaşattığı o korku dolu anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Facianın eşiğinden dönülen olayda sürücü şans eseri yara almadan kurtulurken, tırda ve çarpmanın etkisiyle yapılarda maddi hasar meydana geldi.

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