Arda Güler sahneye çıktı, Real Madrid farklı kazandı
Jose Mourinho yönetimindeki Real Madrid, Arda Güler'in asist yaptığı hazırlık maçında Leganes'i 4-1'lik skorla mağlup etti.
Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Real Madrid, LaLiga 2 takımlarından Leganes ile hazırlık maçında karşılaştı.
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REAL RAHAT KAZANDI
Alfredo Di Stefano'da oynanan maçta eflatun beyazlılar, Leganes'i 4-1 yendi. İspanyol devine galibiyeti getiren golleri 21. dakikada Federico Valverde, 25. dakikada Gonzalo Garcia, 59. dakikada Franco Mastantuono ve 60. dakikada Pulido Penas kendi kalesine attı.
ARDA PERFORMANSIYLA ÖNE ÇIKTI
Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli futbolcumuz Arda Güler; bitirici ara topları, diyagonal pasları ve şık çalımlarıyla öne çıkarken karşılaşmayı 1 asistle tamamladı. Real Madrid, daha önceki hazırlık maçında 3. Lig ekibi Alcorcon'u tek golle geçmişti.