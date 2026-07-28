Tutuklu Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, partisi CHP’den istifa ederek Yeni Parti’ye geçtiğini açıkladı. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Çavuşoğlu da beraberindeki 15 belediye başkanıyla birlikte Yeni Parti saflarına geçtiklerini duyurdu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, CHP'den istifa ettiğini duyurdu.

Gençlik kollarından Parti Meclisi üyeliğine kadar CHP’nin pek çok kademesinde görev aldığını hatırlatan Güner, mevcut parti yönetimini sert sözlerle eleştirerek yoluna "Yeni Parti" çatısı altında devam edeceğini açıkladı.

Tutuklu Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, CHP'den istifa etti: Yoluna Yeni Parti'de devam edecek

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DA İSTİFA ETTİ

Hüseyin Can Güner’in yanı sıra CHP saflarında istifalar peş peşe gelmeye devam ediyor. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, kendisiyle birlikte hareket eden 15 belediye başkanının CHP’den ayrılarak Yeni Parti’ye katıldığını ilan etti.

Tutuklu Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, CHP'den istifa etti: Yoluna Yeni Parti'de devam edecek

"Bu karar, sadece bir siyasi tercih değil; ülkemize, milletimize ve geleceğimize duyduğumuz derin sorumluluğun bir tezahürüdür" diyen Başkan Çavuşoğlu, "Bugüne kadar bizlere güvenen, dualarını ve desteğini esirgemeyen tüm hemşehrilerimize yürekten teşekkür ediyoruz. Dün olduğu gibi bugün ve yarın da ayrıştırmadan, ötekileştirmeden, ülkemizin ve tüm vatandaşlarımızın geleceği için çalışmaya devam edeceğiz. Yeni dönemimizin kentlerimize, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.

İzmir'de ise CHP Bayındır İlçe Örgütü'nde gerçekleşen toplu istifaların ardından Bayındır Belediye Başkanı Davut Sakarsu, CHP Bayındır İlçe Başkanı Arif Uyguner, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda partili Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılarak Yeni Parti'ye katıldı.

Tutuklu Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, CHP'den istifa etti: Yoluna Yeni Parti'de devam edecek

Bugün istifasını veren isimlerden biri de Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu oldu. Dutlulu, yarın düzenlenecek törenle Yeni Parti'ye katılacak.

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İLK GRUP TOPLANTISI YAPILDI

CHP’den ayrılan 91 milletvekili ile kurulan Yeni Parti, TBMM’de ilk grup toplantısını gerçekleştirdi. Basına kapalı olarak gerçekleşen grup toplantısı yaklaşık 45 dakika sürdü.

Grup toplantısında Yeni Parti’nin TBMM Başkanvekili ve Meclis Başkanlık Divanı'nda görev alacak idare amiri ile katip üye ve grup yönetim kurulu üyeleri belirlendi.

Tutuklu Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, CHP'den istifa etti: Yoluna Yeni Parti'de devam edecek

Toplantı sonrası basın mensuplarının sorularını cevaplayan Özel, "Şu andan itibaren Cumhuriyet Halk Partisi Grubu’nun kuruluş sürecinde alması gereken bir karar, yapması gereken seçim kalmamıştır. Artık Yeni Parti bu vakitten sonra kuruluşunu tamamlamıştır. Ve Yeni Parti tüm yöneticileriyle göreve başlamıştır. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. Tüm milletimize Yeni Partimiz hayırlı olsun" dedi.

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