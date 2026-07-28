Suudi Arabistan ile Yemen'deki Husiler saldırılar enerji yollarına sıçradı. Husiler, Riyad'a ait NCC GHAZAL" adlı petrol tankerini balistik füzelerle hedef aldıklarını duyurdu. Saldırının ardından geminin geri çekilmek zorunda kaldığı ifade edildi.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'a ait "NCC GHAZAL" adlı petrol tankerini balistik füzelerle hedef aldıklarını ve gemiyi geri çekilmeye zorladıklarını açıkladı.

Husilerin Sözcüsü Yahya Seri, X hesabından yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'a ait petrol tankerine yönelik saldırı düzenlendiğini belirtti.

Petrol gemisine balistik füzeyle saldırı! Husiler, Suudi Arabistan'ı hedef aldı

Seri, "NCC GHAZAL" adlı tankerin, Suudi Arabistan'a uyguladıklarını belirttiği deniz seyrüseferi yasağını ihlal ettiğini ve yapılan uyarılara cevap vermediğini öne sürdü.

Tankerin çok sayıda balistik füzeyle hedef alındığını kaydeden Seri, geminin saldırı sonucunda geri çekilerek geldiği yöne dönmek zorunda kaldığını savundu.

Petrol gemisine balistik füzeyle saldırı! Husiler, Suudi Arabistan'ı hedef aldı

NE OLMUŞTU?

İran destekli Husiler, 20 Temmuz'da Suudi Arabistan'a yönelik, Riyad'ın Yemen'de kontrolü altındaki bölgelere abluka uyguladığını belirterek "deniz seyrüsefer yasağı" şeklinde niteledikleri bir uygulama başlattıklarını duyurmuştu.

Husiler, 22 Temmuz akşamı, Kızıldeniz'de Suudi Arabistan'a ait iki petrol tankerini balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla hedef aldıklarını ve saldırılar sonucu gemilerde yangın çıktığını ileri sürmüştü.

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