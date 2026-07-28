Trendyol Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, Danimarkalı sağ kanat oyuncusu Andreas Skov Olsen'i kadrosuna kattı.

Turuncu-lacivertli kulübün açıklamasında, "Kulübümüz, Almanya ekiplerinden VFL Wolfsburg Kulübünün oyuncusu Andreas Skov Olsen ile 2026-2027 sezonunun sonuna dek, şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonlu olarak kiralık anlaşma sağladı. Danimarka Milli Takımında da forma giyen Andreas Skov Olsen'e 'Ailemize hoş geldin' diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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Wolfsburg'un Ocak 2025'te Belçika temsilcisi Club Brugge'den 14 milyon avro bedelle kadrosuna kattığı Olsen, geçen sezonun ikinci yarısını İskoç takımı Rangers'ta kiralık geçirdi.

Olsen, 2025-26 sezonunda Almanya 1. Futbol Ligi'nde 8, İskoçya 1. Futbol Ligi'nde ise 9 maçta forma giydi. 26 yaşındaki futbolcu, her iki organizasyonda da birer gol attı. Danimarka Milli Takımı'nın formasını 40 kez terleten Olsen, 8 gol sevinci yaşadı.





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