Haftanın kitaplarında bu hafta, "Bir Fili Vurmak" ve “Fethin Mührü: Ayasofya-i Kebîr Câmi-i Şerîfi” okurlarını bekliyor.

Haftanın kitaplarında bu hafta iki kitap öne çıkıyor.

Haftanın kitapları | "Bir Fili Vurmak"

GEORGE ORWELL’DEN SEÇME YAZILAR

"1984” ve “Hayvan Çiftliği” gibi kitapları hâlâ bestseller listelerinden inmeyen İngiliz edebiyatçı George Orwell, edebî eserlerinin yanı sıra yüzlerce siyasi makale de kaleme almıştı. Baskın bir politik kişiliği olan Orwell’in bütün dünyada diktatörlüklerin yükseldiği I. Dünya Savaşı sonrasındaki yıllarda çeşitli mecralarda yayımlanan makaleleri “Bir Fili Vurmak” adlı kitapta toplandı.

Can Yayınları etiketi ve Celal Üster’in tercümesiyle okurla buluşan eserde; otuz ayrı makale yer alıyor. 1920’lerden 1940’lara uzanan bu yazılarda Hitler ve Stalin gibi figürler tarafından inşa edilen baskıcı idareler eleştirilirken demokrasi fikriyatı öne çıkarılıyor. Eserde sanata dair yazılar da dikkat çekiyor. Orwell, bunlardan birinde ressam Dali’yi yerden yere vuruyor. Mark Twain de tenkitlerinden nasibini alıyor. İngiliz edebiyatçı, eserdeki “Neden Yazıyorum” başlıklı makalede ise yazarlığa başlamasını ve eline kalemi almasındaki motivasyonlarını anlatıyor. Kitapta sivri ve aykırı üslupla edebî lisan yine birleşiyor.

Haftanın kitapları | "Bir Fili Vurmak"

AYASOFYA CAMİİ’NİN İHTİŞAMLI TARİHİ

Ayasofya Camii’ni bütün yönleriyle ele alan ve koleksiyon mahiyeti taşıyan “Fethin Mührü: Ayasofya-i Kebîr Câmi-i Şerîfi” isimli prestij kitap, raflarda yerini aldı.

Sahasında uzman isimlerin katkılarıyla tek ciltte bir araya getirilen çalışmada; Ayasofya’nın eşsiz mimarisi, kubbe yapısı, mozaikleri, geçirdiği restorasyon safhaları ile asırlar boyunca şekillenen kültürel birikimi detaylı şekilde ele alınıyor. Eserdeki metinler, Türkçe, Arapça ve İngilizce olmak üzere üç lisanda okura sunuluyor. Akademik kaynaklar ve zengin arşiv belgeleriyle desteklenen eser, kadim mabede dair geniş çerçeveli bir bakış açısı sunuyor. Kitapta, mabede dair enteresan bilgi ve hikâyeler de bulunuyor. Büyük ebatlı eserde daha evvel hiçbir yerde yayınlanmayan özel fotoğraflara da yer veriliyor. Demirören Yayınlarının Ayasofya’nın tekrar camiye dönüştürülmesinin altıncı senesine has olarak neşrettiği esere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da takdim yazısıyla katkı sunuyor.

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