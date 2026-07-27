Fransız markanın hafif ticari araç pazarındaki amiral gemisi Rifter modeli yılın üçüncü çeyreğinde Bursa’daki Tofaş Fabrikası’nda ‘Made in Türkiye’ etiketiyle üretilecek. Söz konusu model Expert Van ve Expert Traveller’ın ardından markanın üçüncü yerli modeli olarak karşımıza çıkacak.

Avrupa hafif ticari araç pazarının önemli oyuncularından Peugeot, ürün gamındaki forvet oyuncusu Rifter’ı Türkiye’de üretmeye hazırlanıyor. Markanın C segmentindeki 30 yıllık deneyimini temsil eden Rifter, 2026 yılının üçüncü çeyreğinden itibaren Bursa’daki Tofaş Fabrikası’nda “Made in Türkiye” etiketiyle üretilecek. Böylece Peugeot, hâlihazırda Bursa’da üretilen Expert Van ve Expert Traveller modellerinin ardından Rifter markanın üçüncü yerli üretim aracı olacak.

Peugeot Marka Direktörü Gupse Kaplan konuyla ilgili yaptığı açıklamada, hafi f ticari araç alanında markanın 30 yıllık deneyimi özetleyen model olarak Rifter’ı işaret ederek “Bu güçlü modelimizin Bursa’daki Tofaş fabrikamızda üretilecek olması bizim için büyük bir mutluluk ve gurur kaynağı. Bu gelişme, Peugeot’nun Türkiye pazarına ve ülkemizin güçlü otomotiv üretim altyapısına duyduğu güvenin de önemli bir göstergesi. Türkiye, markamız için yalnızca güçlü bir pazar değil, aynı zamanda giderek daha stratejik bir üretim merkezi konumuna geliyor. Tasarımından sürüş keyfi ne kadar SUV kodlarını barındıran, kısa sürede sınıfının referans modeli haline gelen Rifter, artık yerli üretimin avantajıyla yollara çıkacak, bu sayede lojistik ve tedarik avantajlarıyla hafi f ticari araç pazarındaki konumumuzu güçlendirmeyi hedefliyoruz” dedi.

Fransız üretici Türkiye’deki C segmenti hafi f ticari araç yolculuğuna 2003 yılında Partner modeli ile başlamıştı. Bugüne kadar söz konusu sınıfta toplam 213 bin 921 adetlik satışa imza atan Peugeot, toplam hafi f ticari araç satışlarında 2026’nın ilk yarısında yüzde 9,8 pazar payına ulaştı. Rifter modelinin markanın toplam hafi f ticari araç satışlarında düğer modellere nazaran payın yüzde 82’ye ulaştığını dile getiren Gupse Kaplan “Rifter ile haziran ayında 2 bin 278 adetlik satışa ulaşarak segment lideri olduk. Yılın ilk 6 ayında ise segmentte 2’nci sırada yer aldık. Rifter satışlarımızı geçen yılın aynı dönemine göre artırmayı başardık. Modelimizin PEUGEOT’nun toplam hafi f ticari araç satışları içerisindeki yüzde 72’lik payı, Türkiye pazarındaki gücünü açıkça ortaya koyuyor. Yerli üretimin devreye girmesiyle bu güçlü performansı daha da ileri taşımayı hedefl iyoruz” dedi.

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