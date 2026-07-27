Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetleri Derneği (OSS) tarafından paylaşılan 2026 yılı ikinci çeyrek verileri, sektörün artan maliyetler ve finansal darboğaz sebebiyle temkinli bir sürece girdiğini ortaya koydu.

Yılın bu döneminde yurt içi satışlar dolar bazında üretici üyelerin satışlarında yaşanan yüzde 3,79’luk düşüş pazarın üzerindeki baskıyı ortaya çıkarırken, sektör temsilcileri yılın üçüncü çeyreğinde satışlarda yeniden hafi f bir toparlanma bekliyor. Öte yandan rapora göre tahsilat süreçlerindeki olumsuz seyir işletmeleri ciddi şekilde zorlamaya devam ediyor.

Şirketlerin yaklaşık yüzde 44’ü ödeme süreçlerinin bir önceki döneme göre kötüleştiğini ifade ederken, bu ekonomik baskı istihdama da yansıyarak her 100 şirketten yaklaşık 23’ünde çalışan sayısının azalmasına neden oldu.

Sektörün en büyük sorunları arasında yüzde 78 ile maliyetlerdeki aşırı artış ve yüzde 73 ile nakit akışında yaşanan aksaklıklar ilk sıralarda yer alırken; kargo maliyetleri, gümrüklerde yaşanan gecikmeler ve ciro kayıpları da pazarın verimliliğini kısıtlayan diğer kritik unsurlar olarak öne çıktı.

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