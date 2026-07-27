"Asgari ücretin bölgelere göre olması" konusu iş dünyasında sık sık gündeme gelmeye devam ediyor. Büyük şehirlerdeki harcamalar ile Anadolu şehirlerindeki harcamaların aynı olmadığının öne sürülmesi ile başlatılan tartışma başta mantıklı bulunur ancak durum hiç de göründüğü gibi değildir...

SGK Başuzmanı ve Türkiye Gazetesi yazarı İsa Karakaş, dün yayımlanan köşesinde konuya giriş yapmış ve "Bu demode fikir, adeta tatlı bir zehirdir..." demişti.

İsa Karakaş'ın o yazısına ulaşmak için tıklayınız...