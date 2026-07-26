ABD ile İran arasındaki karşılıklı saldırıların üst üste iki gecedir durmasının ardından Washington'dan diplomasi mesajı geldi. ABD'nin BM Büyükelçisi Mike Waltz, Trump'ın İran'la diplomatik görüşmelere "biraz alan" tanıdığını belirtirken, tüm seçeneklerin masada olduğunu vurguladı.

İki hafta süren bombardımanın ardından arabuluculuk girişimleriyle bölgede silahlar iki gecedir susarken, ABD kanadından sürecin seyrine ilişkin önemli değerlendirmeler geldi.

ABD’nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Mike Waltz, Amerikan NBC News kanalına yaptığı açıklamada, Trump’ın Tahran ile diplomatik temaslar için "biraz alan" bıraktığını söyledi.

"TRUMP TÜM SEÇENEKLERİ MASADA TUTUYOR"

Müzakerelerin şu an her düzeyde sürdüğünü belirten Waltz, gerilimin tamamen bittiği yönündeki yorumlara mesafeli yaklaşarak, "Başkan tüm seçenekleri masada tutuyor. İran, ABD Başkanını son derece ciddiye almalı. Gerilimin tırmandırılmasından tamamen vazgeçildiğini söyleyecek kadar ileri gitmem" ifadelerini kullandı.

Bölgede 48 saattir sessizlik hakim! ABD'den açıklama geldi: Trump, İran'a alan bıraktı

"MÜHİMMAT TÜKENDİ" İDDİALARINA SERT TEPKİ

Amerikan ordusunun mühimmat stoklarının tükendiğine dair basında yer alan iddiaları kesin bir dille yalanlayan Waltz, ABD ordusunun bölgedeki operasyonları başarıyla yürütecek tüm imkanlara sahip olduğunu belirtti.

Geçmiş dönemde Ukrayna’ya yapılan yardımlar ve Husilere yönelik operasyonlar nedeniyle stoklarda bir azalma yaşandığını kabul eden BM Temsilcisi, mevcut savunma bütçesiyle yeni teknolojiler ve ucuz mühimmat üretimine hız verdiklerini kaydetti.

Bölgede 48 saattir sessizlik hakim! ABD'den açıklama geldi: Trump, İran'a alan bıraktı

Askeri sızıntılara tepki gösteren Waltz, "Bu saçmalıkları basına sızdıranlar hapse girmeyi hak ediyor. Adalet Bakanlığı bünyesinde konuyla ilgili birden fazla soruşturma sürüyor" dedi.

BÖLGEDE 48 SAATTİR SESSİZLİK HAKİM

İki haftadır süren yoğun bombardımanın ardından, ABD veya İran tarafından düzenlenen saldırıların bildirilmediği ikinci gece de geride kaldı. Pakistan ve Katar ise Washington ile Tahran arasında daha kapsamlı bir gerilimi düşürme süreci sağlamak amacıyla arabuluculuk çabalarını yoğunlaştırdı.

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