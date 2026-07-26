Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, Bursa'da Trendyol 1. Lig ekibi Bursaspor ile oynadıkları hazırlık maçının ardından açıklamalar yaptı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile oynadığı hazırlık maçında 0-0 berabere kaldı.

Bursaspor maçının ardından açıklamalarda bulunan Shakhtar Teknik Direktörü Arda Turan, geleceğine dair gelen soruyu cevapladı.

"BİZE HİSSETTİRDİKLERİ ÇOK GÜZEL"

Bursa'da 36 bin kişinin takip ettiği maça değinen Turan, "Bugün bizim için muhteşem bir tecrübe oldu. Bizim için hissettirdikleri çok güzel. Bizim için çok iyi bir hazırlık maçı oldu. Bu hazırlık maçından çok memnunum. Burada olmaktan çok mutluyum. Bize yaşattıkları için Bursa halkına çok teşekkür ederim. Bir hazırlık karşılaşmasına böyle gelmeleri, bizi onore etti. Kendi adıma ne kadar teşekkür etsem az. Muhteşemler. Oyunculara Şampiyonlar Ligi atmosferi demiştim ama orada bile bazı stadyumlarda bu atmosferi bulamazsınız. Muhteşemdi her şey." diye konuştu.

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Arda Turan

"UEFA ŞARTLARI BİZİ ÇOK ZORLUYOR"

Avrupa maçlarını Göztepe Stadyumu'nda oynamak için yaptıkları başvuru hakkında konuşan genç teknik adam, "Şu anda Londra'da oynayacağız gibi duruyor. Türkiye'ye gelmek istedik ama UEFA şartları bizi çok zorluyor. Yoksa bu seyircinin önünde, Göztepe, Bursa, Eskişehir seyircisinin önünde oynamak muhteşem olmuştur. Yapacak bir şey yok. Londra'daki taraftarlarımız, Ukrayna halkı, Türk seyirciler, herkesi bekliyoruz. İlk 24 bizim için çok büyük bir hayal. Çok genç bir takımız. Savaş içinde bir takım oluşturmak çok zor. Bugün de sezon hazırlığımızın ortasındayız. 4 günde 3 hazırlık maçı oynadık. Bugün bizim için çok iyi bir sınav oldu. Kendi adımıza dersleri çıkaracağız. Zor bir hayal. Ev sahibi değiliz. Şampiyonlar Ligi için çok önemli bir kriter. Ama maksimumumuzu yapıp ilk 24'e girmek için elimizden geleni yapacağız." dedi.

TÜRKİYE'YE GELECEK Mİ?

"Bir gün ülkenden, milli takımdan veya bir takımdan teklif geldiğinde düşünür müsün?" sorusunu cevaplayan Arda Turan, "Shakhtar Donetsk, Eyüpspor'un hocasıyken beni buldu ve bana bu şansı verdi. Bana bu fırsatı veren insanlara... Profesyonellik önemli ama sadakat de profesyonelliğin gereğidir. Shakhtar Donetsk ile sözleşmeme sadık kalmayı ve yüzde yüzümle burada olmayı düşünüyorum. Daha önce çok büyük kelimeler attım, şartlar değişiyor, hayatın ne getireceğini bilemem ama ben duygusal ve sadakatli biriyimdir. Shakhtar'a sadakatimi göstermek istiyorum. Gelecekte ne olur bilinmez ama hayırlısı diyorum." ifadelerini kullandı.

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