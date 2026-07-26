NATO Zirvesi'ni takip eden CNN muhabirleri, Ankara Kalesi'nde yaşadıkları deneyimi haftalar sonra paylaştı. Türk mutfağını deneyimleyen ekip, lezzetleri "dünya çapında eşsiz" olarak nitelendirdi.

Ankara’da düzenlenen 36. NATO Zirvesi’ni takip eden ABD merkezli CNN’in ekran yüzleri Nic Robertson, James Frater, Gül Tuysuz ve kameraman Brice Laine, yoğun diplomasi maratonunun ardından YouTube üzerinden yayımladıkları videoda izlenimlerini ve zirve arkasındaki deneyimlerini paylaştı.

Zirvedeki maratonunun ardından Ankara Kalesi’nde Hatipoğlu Konağı'nı ziyaret eden gazeteciler, diplomasi trafiğinin atmosferini Türk lezzetleri üzerinden değerlendirdi.

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"TÜRKİYE AÇIK ARA DÜNYANIN EN HARİKA MUTFAKLARINDAN BİRİNE SAHİP"

Zirve boyunca Cumhurbaşkanlığı Külliyesi çevresindeki canlı yayın maratonunu, kapatılan caddeleri ve boşalan sokakları aktaran ekip, Ankara Kalesi’ndeki otantik bir konakta serpme Türk kahvaltısıyla buluştu. Erzincan tulumundan Trabzon çeçiline, tahin-pekmezden menemene uzanan masayı hayranlıkla karşılayan CNN muhabiri Nic Robertson, ABD'lilere şöyle seslendi:

"Yemin ederim ki bu zirveyi, burada yediğim yemekleri, bu ortamı ve yaşadığımız rahatlama anını hatırladığım kadar hatırlamayacağım. Bütün dünyayı geziyoruz ancak Türkiye benim için açık ara dünyanın en harika mutfaklarından birine sahip. Masaya bakınca adeta tüm Anadolu’nun tek bir masada bir araya geldiğini görüyorsunuz."

ABDli gazeteciler Ankarada mest oldu! Haftalar sonra itiraf geldi: Bütün dünyayı gezdik, böylesini görmedik

Ekibin Fransız üyesi Brice Laine, "Bir Fransızdan bunu duymak çok şey ifade eder" diyerek Robertson’ın sözlerini yineledi ve Türk mutfağının dünya çapındaki üstünlüğüne dikkat çekti.

ABDli gazeteciler Ankarada mest oldu! Haftalar sonra itiraf geldi: Bütün dünyayı gezdik, böylesini görmedik

"BABAM TÜRKÇE ÖĞRENİP BURAYA YERLEŞMİŞTİ: TÜRKİYE KALBİMDE ÇOK BÜYÜK BİR YERE SAHİP"

Ankara’nın 3.000 yıllık tarihini keşfetmeye çalışan ABD'li gazeteci Türkiye ile olan kişisel bağlarını ve geçmiş deneyimlerini de aktardı:

"Türkiye kalbimde oldukça büyük bir yer tutuyor. Sadece 30 yıldan fazla bir süredir buraya haber için geldiğim için değil. Babam emekli olduğunda Türkçe öğrendi, buraya geldi, öğretmenlik yaptı ve Türkiye’de yaşadı. Burası gerçekten çok güzel, huzurlu ve kendine özgü bir cazibesi olan bir yer. Eskiden Türk yetkililerle temas kurar, burayı Orta Doğu’ya giriş ve çıkış için bir geçiş noktası olarak kullanırdık."

ABDli gazeteciler Ankarada mest oldu! Haftalar sonra itiraf geldi: Bütün dünyayı gezdik, böylesini görmedik

SAVAŞ HABERCİLİĞİNDEN ZİRVE DİPLOMASİSİNE

Yıllardır Suriye, Irak ve Ukrayna gibi en sıcak çatışma bölgelerinde görev yapan ekip, protokol haberciliğinin zorluklarına değindi.

Zirvelerin organizasyon boyutunu ve arka planını üstlenen Brice Laine diplomasi maratonunun doğasına dair şunları dile getirdi

"2014'te İngiltere’nin evsahipliğindeki Cardiff zirvesinden bu yana Washington hariç tüm NATO zirvelerinde görev aldım. Bu büyük devlet etkinliklerinde planı hayata geçirmek için sahada olursunuz. Zirve bittiği an, 'Peki ne dediler, ne yaptılar?' diye düşünmeye başladığınız ve haber parçalarını yavaş yavaş bir araya getirdiğiniz andır."

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