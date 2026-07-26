Formula 1 yönetimi, 2026 sezonu takviminde değişikliğe giderek daha önce iptal edilen Bahreyn Grand Prix'sini Malezya'daki Sepang Uluslararası Pisti'ne taşıdı. Böylece Azerbaycan ve Singapur Grand Prix'leri arasına yeni bir yarış eklenirken, takvimde üç yarışlık yoğun bir maraton oluştu.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 2026 sezonu takviminde dikkat çeken bir değişikliğe gidildi. Daha önce iptal edilen Bahreyn Grand Prix'si, aynı isimle Malezya'nın efsanevi Sepang Uluslararası Pisti'nde düzenlenecek.

2-4 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek organizasyonla birlikte Formula 1 takvimine Azerbaycan ve Singapur Grand Prix'lerinin arasına yeni bir yarış eklenmiş oldu.

Formula 1de takvim değişti: Efsane Sepang pisti geri döndü

BAHREYN GRAND PRIX'Sİ SEPANG'DA KOŞULACAK

Yapılan düzenlemeye göre daha önce iptal edilen Bahreyn Grand Prix'si, 2-4 Ekim tarihlerinde Malezya'daki Sepang Uluslararası Pisti'nde gerçekleştirilecek. Böylece Formula 1, uzun yıllar takvimde yer alan ve unutulmaz yarışlara ev sahipliği yapan Sepang'a yeniden dönmüş olacak.

Takvim değişikliğiyle birlikte eylül ayının sonu ile ekim ayının ilk yarısında yoğun bir yarış programı oluştu.

Formula 1de takvim değişti: Efsane Sepang pisti geri döndü

ÜÇ YARIŞLIK YOĞUN TAKVİM

Yeni düzenlemeyle Formula 1 takviminde peş peşe üç yarış yer alacak.

Seri, 26 Eylül'de koşulacak Azerbaycan Grand Prix'si ile başlayacak. Ardından 2-4 Ekim tarihlerinde Sepang'da Bahreyn Grand Prix'si düzenlenecek. Üçlü yarış maratonu ise 11 Ekim'de gerçekleştirilecek Singapur Grand Prix'si ile tamamlanacak.

Formula 1de takvim değişti: Efsane Sepang pisti geri döndü

ORTA DOĞU'DAKİ GELİŞMELER NEDENİYLE İPTAL EDİLMİŞTİ

Formula 1 yönetimi daha önce ABD ile İran arasında yaşanan savaş nedeniyle Bahreyn ve Suudi Arabistan Grand Prix'lerinin iptal edildiğini duyurmuştu.

Yapılan açıklamada, "Bahreyn ve Suudi Arabistan Grand Prix'leri nisan ayında yapılmayacak. Orta Doğu'daki mevcut durum nedeniyle Grand Prix'ler, Formula 2, Formula 3 ve F1 Akademi yarışlarıyla birlikte planlandığı gibi gerçekleştirilemeyecektir." ifadelerine yer verilmişti.

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