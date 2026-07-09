Cadillac pilotu Fernando Alonso'dan Formula 1'deki yeni kurallara ağır eleştiri geldi. 44 yaşındaki İspanyol sürücü, yeni jenerasyon araçlarla yarış kazanmak için herhangi bir yeteneğe ihtiyaç olmadığını söyledi.

Formula 1'de bu sezon şasideki değişikliklerin yanı sıra motorlarda da enerjinin yüzde 50'si elektrik bataryalarından alınıyor. Tartışmalı kararların ardından 19 yaşındaki Mercedes pilotu Kimi Antonelli, 9 yarışın ardından lider duruma yükseldi. Max Verstappen ve Lando Norris gibi şampiyonlar ise sıralamada altlarda kaldı. Bu sezon belki de en çok zorlanan isimlerin başında, 2 defa dünya şampiyonluğu olan Fernando Alonso geliyor.

Fernando Alonso

"ATAK YAPMAK ZORUNDA DEĞİLSİNİZ"

Cadillac pilotu, 9 yarışın ardından sıfır puanla 18'inci sırada yer alıyor. İspanyol pilot, başarısızlığının faturasını Formula 1'deki tartışmalı yeni kurallara bağladı.

TRT Spor'da yer alan habere göre; Alonso, Britanya Grand Prix'sinin ardından yaptığı açıklamada, yeni regülasyon araçları ile yarış kazanmanın yetenek gerektirmediğini savundu: Rakibinizi geçmek için içeriden veya dışarıdan atak yapmak zorunda değilsiniz, sadece bir düğmeye basıyorsunuz ve bataryasında daha fazla enerji olan pilot öne geçiyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR SPOR Yuki Tsunoda ile Hande Baladın aynı karede: Boy farkı şaşırttı

VERSTAPPEN DE TEPKİLİ

F1'de 4 şampiyonluğu olan Verstappen de yeni regülasyonlardan rahatsızlığını dile getirmiş ve yarıştan ayrılmak istediği bile medyaya yansımıştı. Yedi şampiyonluğu bulunan Lewis Hamilton ise bu sezon yeni kurallarla birlikte adeta yeniden doğdu. Ferrari'ye transfer olan Hamilton, bu sezon 5 kez podyuma çıktı, bir yarışta brinci oldu ve 147 puanla üçüncü durumda bulunuyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası