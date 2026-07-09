Şırnak'ın Silopi ilçesinde iki grup arasında alacak verecek tartışmasından çıkan kavgada 3'ü polis 6 kişi yaralandı, 11 kişi gözaltına alındı.

Şırnak'ın Silopi ilçesi İpekyolu Caddesi'nde dün akşam saatlerinde iddiaya göre, aralarında alacak verecek anlaşmazlığı bulunan iki grup arasında başlayan tartışma, kısa sürede taş ve sopanın kullanıldığı kavgaya dönüştü.

KAVGAYI AYIRMAYA ÇALIŞAN 3 POLİS YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olayı ayırmaya çalışan 3 polis ve taraflardan olmak üzere 6 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

KAVGA ANI KAMERADA

Öte yandan, kavga anları çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, tarafların birbirine saldırdığı ve bazı kişilerin ellerindeki sopalarla kavgaya karıştığı yer aldı.

11 KİŞİ GÖZALTINDA

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, kavgaya karıştığı belirlenen 11 kişiyi gözaltına aldı.

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