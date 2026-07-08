Türkiye’de tarihî alanlar, birer birer gece müzeciliğiyle aydınlatılıyor… Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından son olarak UNESCO Dünya Mirası Listesi’ndeki Kapadokya’da hayata geçirilen yeni aydınlatma projeleri, ışık ve görüntü yansıtma uygulamalarıyla ziyaretçi tecrübesi geceye taşınıyor.

Nevşehir’deki Kapadokya Alan Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar çerçevesinde Göreme Açık Hava Müzesi’nde 214, Paşabağları Ören Yeri’nde 238, Zelve Açık Hava Müzesi’nde 135 ve Erdemli Vadisi’nde 105 olmak üzere toplam 692 aydınlatma armatürü kullanıldı. Konuya dair açıklama yapan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Kapadokya’nın eşsiz doğal ve kültürel mirasını gece saatlerinde de ziyaretçilerimizle buluşturuyoruz. Yeni aydınlatma projeleriyle bölgenin karakteristik kaya oluşumlarını estetik ve kontrollü bir ışık kurgusuyla gece de görünür hâle getirdik” ifadelerini kullandı.

Kapadokya geceleri ışıldıyor! 700 aydınlatma armatürü kondu

TARİHİ GÜVENLİ KEŞİF

Kurulan ışık ve görüntü yansıtma sistemiyle Kapadokya’nın yeni bir anlatımla ziyaretçilerle buluşturulması ve bölgenin gün batımından sonra da güvenli şekilde keşfedilebilir hâle getirilmesi hedefleniyor.

DOKU KORUNUYOR MU?

Bakanlığın son yıllarda hayata geçirdiği gece müzeciliği vizyonunun önemli halkalarından biri olarak görülen projede, kaya dokularının tabii karakteri ile kültürel mirasın özgün kimliğinin korunduğu belirtiliyor. Ancak otuza yakın noktada uygulanan gece müzeciliği, kültürel mirasın muhafazası noktasında kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor. Öte yandan MüzeKart sahibi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, Göreme Örenyeri’ni 200 Türk lirası ilave ücretle geceleri ziyaret edebiliyor.

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