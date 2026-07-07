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Sakarya'nın Serdivan ilçesinde, bahşiş almak uğruna seyir halindeki sünnet konvoyunun önüne kırarak 1'i bebek 3 kişinin yaralandığı zincirleme kazaya neden olan ve hiçbir şey olmamış gibi olay yerinden kaçan motosikletli kurye polis ekiplerince yakalandı. Güvenlik kameralarından tespit edilen kuryeye trafiği tehlikeye sokmaktan toplam 101 bin lira idari para cezası kesilirken, sürücü belgesine 2 ay süreyle el konuldu ve motosikleti trafikten men edildi.

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