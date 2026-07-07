İstanbul Üniversitesi'nden İmamoğlu'nun iddialarına cevap!
Ekrem İmamoğlu'nun hakkındaki 'zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik' davasında İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar'a yönelik iddialarına ilişkin üniversiten açıklama geldi. Yapılan açıklamada "Kendisiyle Rektörümüz Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar arasında geçen telefon görüşmesiyle ilgili gerçeğe aykırı beyanda bulunmuştur" ifadelerine yer verildi.
- Ekrem İmamoğlu, hakkında açılan "zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik" davasının 6 Temmuz'daki duruşmasında, Rektör Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar ile telefon görüşmesi hakkında gerçeğe aykırı beyanda bulundu.
- İmamoğlu, Rektörün Diş Hekimliği Fakültesi mezuniyet törenindeki konuşmasını da siyasi gündem oluşturmak amacıyla çarpıttı.
- İstanbul Üniversitesi, "Açık Kapı, Açık Bilim" anlayışı ve "Perspektif 2053" vizyonuyla çalışmalarına devam ettiğini belirtti.
İstanbul Üniversitesi, tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun, hakkında açılan "zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik" davasının duruşmasında, Rektör Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar ile arasında geçen telefon görüşmesiyle ilgili gerçeğe aykırı beyanda bulunduğunu bildirdi.
Üniversiteden, İmamoğlu'nun, hakkındaki "zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik" davasının 6 Temmuz'da görülen duruşmasında dile getirdiği bazı beyanlara ilişkin yazılı açıklama yapıldı.
'Siyasal Casusluk' davasında ara karar! Aralarında İmamoğlu ve Yanardağ da var
"SİYASİ GÜNDEM AMACIYLA ÇARPITILD"
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Bazı basın yayın organlarında yer aldığı üzere, eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkındaki 'zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik' davasının 6 Temmuz tarihinde yapılan duruşmasında, kendisiyle Rektörümüz Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar arasında geçen telefon görüşmesiyle ilgili gerçeğe aykırı beyanda bulunmuştur. Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesinin mezuniyet töreninde Rektörümüz tarafından yapılan konuşmayı da benzer şekilde siyasi gündem oluşturmak amacıyla çarpıtmıştır. Üniversitemiz, 'Açık Kapı, Açık Bilim' anlayışı ve 'Perspektif 2053' vizyonuyla ülkemize hizmet etme, bilimsel araştırmalarda öncü olma, ülkemizin ve insanlığın ihtiyaç duyduğu bilimsel bilgiyle donanmış vicdanlı ve ahlaklı insanlar yetiştirme şiarı doğrultusunda çalışmalarına kesintisiz devam etmektedir."