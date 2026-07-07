ÖSYM’nin cevap anahtarını değiştirdiği 23. soru için resmî dava açıldı. Mahkemenin geçmiş örneklerde olduğu gibi “iptal” yönünde karar vermesi beklenirken, ÖSYM muhtemel bir iptal kararına karşı eldeki sorular üzerinden yapılacak yeni puanlama planını hazırladı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin (ÖSYM), 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ardından yaptığı kurumsal müdahale, üniversite adayları arasındaki tartışmaları dindirmeye yetmedi. ÖSYM’nin, Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 testindeki 20. soruyu tamamen iptal ettiğini, AYT Matematik testinde yer alan 23. türev sorusunun doğru cevabını ise “C” seçeneğinden “A” olarak değiştirdiğini duyurmasının ardından adliye koridorları hareketlendi.

ÖSYM'YE KARŞI DAVA AÇTI

Kurumun uzman raporlarına dayanarak attığı bu düzeltme adımı, sınavda ter döken binlerce adayı tatmin etmeyince mesele resmî olarak yargıya intikal etti. Sakarya’da yaşayan ve geleceğini bu sınavdan alacağı puana göre şekillendirecek olan üniversite adayı Doruk Kerem Atam, yalnızca şık değişikliği yapılmasının adil bir sonuç doğurmadığını savunarak ÖSYM’ye karşı yürütmeyi durdurma ve iptal davası açtı.

Cevabı değiştirilen 23. türev sorusunun tamamen iptal edilmesi gerektiğini öne süren Atam’ın bu hamlesiyle birlikte, binlerce öğrencinin ve velinin gözü kulağı başlayan mahkeme sürecine çevrildi. Hukukçular ve eğitim uzmanları, idare mahkemelerinin bu tür durumlarda adayların kitlesel mağduriyet yaşamaması adına genellikle “iptal” yönünde eğilim gösterdiğini belirtiyor.

TAKVİM HIZLI İŞLEYECEK

Yasal olarak 10 günlük süre içinde açılması gereken bu soru iptali davasında takvim oldukça hızlı işleyecek. Mahkeme, davacı öğrencinin iddialarını inceleyip ÖSYM’den resmî savunmasını talep ettikten sonra, konuyu derinlemesine incelemesi için akademik bir bilirkişi heyeti görevlendirecek. Bilirkişinin hazırlayacağı detaylı teknik raporun mahkemeye sunulmasının ardından, dosyanın tekemmülünden itibaren en geç 15 gün içinde nihai karar verilecek. ÖSYM kanadından edinilen bilgilere göre ise kurum, uzman incelemeleri doğrultusunda yargıdan çıkabilecek her türlü senaryoya karşı hazırlıklarını tamamlamış durumda. Mahkemeden bir iptal kararı çıkması hâlinde, sınav sonuçlarının yeniden hesaplanması ve adayların sıralama kaybı yaşamaması adına gerekli bütün “B planı” adımlarının ivedilikle devreye sokulacağı öğrenildi.

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