Ankara bugün küresel diplomasinin merkezine dönüşüyor. NATO liderlerini buluşturacak kritik zirvede savunma sanayiinden Ukrayna savaşına, Orta Doğu’daki gelişmelerden ittifakın yeni yol haritasına kadar birçok stratejik başlık masaya yatırılacak.

Başkent'te bugün başlayacak ve 2 gün sürecek olan NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi, küresel güvenlik mimarisinin yeniden şekillendiği bir dönemde yoğun diplomasi trafiğine sahne olacak. Savunma sanayii iş birlikleri, Ukrayna’daki savaş, Orta Doğu’daki gelişmeler, İran kaynaklı bölgesel riskler ve ittifak içi yük paylaşımı gibi kritik başlıkların ele alınacağı zirve, NATO üyesi ülkelerin liderlerini ve üst düzey heyetlerini bir araya getirecek.

SAVUNMA SANAYİİ FORUMU İLE AÇILIŞ

Bugün Ankara Ticaret Odası (ATO) Kongre ve Sergi Merkezi'nde düzenlenecek Savunma Sanayi Forumu ile başlayacak olan zirve, savunma sanayii, liderler diplomasisi ve güvenlik başlıklarının ele alınacağı yoğun bir takvime sahne olacak. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’nin açılış konuşmasını yapmasının ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in hitap etmesinin beklendiği forumda, NATO müttefikleri, ortak ülkeler ve savunma sanayii temsilcileri bir araya gelerek inovasyon ve üretim kapasitesinin artırılmasına yönelik başlıkları ele alacak.

Dünyanın gözü bugün Ankara’da! NATO zirvesi başlıyor

ANKARA’DA YOĞUN DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Beştepe’de öğleden sonra NATO üyesi ülkelerin Dışişleri Bakanları ile İstanbul İşbirliği Girişimi (ICI) üyesi Bahreyn, Kuveyt, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri temsilcileri bir araya gelecek. Aynı saatlerde Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in ev sahipliğinde AY YILDIZ Müşterek Karargâhında savunma bakanları için resepsiyon düzenlenecek.

Dünyanın gözü bugün Ankara’da! NATO zirvesi başlıyor

ERDOĞAN VE LİDERLER AKŞAM YEMEĞİNDE BULUŞACAK

Akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın ev sahipliğinde devlet ve hükümet başkanları ile eşleri onuruna resepsiyon ve akşam yemeği verilecek. Akşam programında ayrıca NATO-Ukrayna Dışişleri Bakanları Konseyi Çalışma Yemeği ile Kuzey Atlantik Konseyi Savunma Bakanları düzeyinde çalışma yemeği gerçekleştirilecek.

ZİRVENİN İKİNCİ GÜNÜ LİDERLER ANKARA’DA BİR ARAYA GELİYOR

Zirvenin yarın yapılacak bölümünde ise NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la birlikte liderleri resmi törenle karşılayacak. Törenin ardından aile fotoğrafı çekilecek ve NATO liderler toplantısı yapılacak. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’nin kapanış basın toplantısıyla zirve sona erecek.

Dünyanın gözü bugün Ankara’da! NATO zirvesi başlıyor

ERDOĞAN-TRUMP GÖRÜŞMESİNDE KRİTİK BAŞLIKLAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump’ın zirve marjında baş başa görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor. Erdoğan-Trump görüşmesinde KAAN savaş uçağında kullanılacak F-110 motorları, Türkiye’nin F-35 programına dönüş süreci, Suriye ve Gazze’deki gelişmeler gibi başlıkların ele alınması öngörülüyor. Görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenlenmesi de planlanıyor.

TRUMP, ŞARA VE ZELENSKİY’LE GÖRÜŞECEK

Zirve temaslarının ardından Trump’ın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirmesi ve ardından basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor. Zirve boyunca Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD Başkanı Trump’ın yanı sıra çok sayıda liderle ikili görüşmeler gerçekleştirmesi planlanıyor. Zirve, NATO tarihinde en yoğun diplomasi trafiğinin yaşanacağı buluşmalardan biri olarak değerlendiriliyor.

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