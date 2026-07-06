İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD yönetimine Türkiye'ye F-35 savaş uçakları ve jet motorları verilmemesi çağrısında bulundu. Netanyahu, böyle bir adımın "Orta Doğu'daki güç dengesini bozacağını" savundu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD'nin Türkiye'ye F-35 savaş uçakları veya bu uçaklarda kullanılan motorları vermemesi gerektiğini söyledi. Fox News'e konuşan Netanyahu, böyle bir satışın Orta Doğu'daki askeri dengeleri değiştireceğini öne sürdü.

ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO Zirvesi kapsamında Ankara'ya gerçekleştireceği ziyaret öncesinde açıklamalarda bulunan Netanyahu, Türkiye'nin F-35 programına yeniden dahil olma ve F110 jet motorlarını temin etme girişimlerine karşı çıktı.

"GÜÇ DENGESİNİ BOZAR"

AFP'nin haberine göre Netanyahu, "Türkiye'ye F-35 ya da savaş uçakları için motor verilmemeli. Bu durum Orta Doğu'daki güç dengesini bozar. Bölgedeki denge, İsrail'in hava üstünlüğü ve ABD'nin bölgedeki varlığıyla korunuyor" ifadelerini kullandı.

İsrail Başbakanı, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın İsrail'e yönelik açıklamalarını da eleştirdi.

Netanyahu ayrıca, son dönemde İran konusunda görüş ayrılıkları yaşansa da Donald Trump ile ilişkilerinin güçlü olduğunu belirterek, iki ülke arasındaki stratejik iş birliğinin sürdüğünü ifade etti.

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