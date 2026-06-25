İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail ordusu subaylarının mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada "güçlü olanların hayatta kaldığını" savundu. Netanyahu'nun "Zayıflara yer yok, yok olup giderler" sözleri, Adolf Hitler'in ideolojileriyle benzerlik taşıdığı yönünde tartışmalara neden oldu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun İsrail ordusu subaylarının mezuniyet töreninde yaptığı açıklamalar tartışmalara neden oldu. Netanyahu, Orta Doğu'da ve dünyada ayakta kalmanın temel unsurunun "güç" olduğunu savundu.

Konuşmasında bölgedeki gelişmelere değinen Netanyahu, "Kendimin bir kahin olduğunu iddia etmiyorum. Ancak bölgemizde ve giderek tüm dünyada hayatta kalmayı belirleyen unsurları bildiğimi düşünüyorum: Güçlü olanlar hayatta kalır. Zayıflara yer yoktur. Yenilir ve yok olup giderler" ifadelerini kullandı.

Netanyahu'nun sözleri, bazı çevreler tarafından II. Dünya Savaşı dönemindeki Nazi Almanyası'nın lideri Adolf Hitler'in güç ve üstünlük anlayışını hatırlattığı gerekçesiyle eleştirildi. Açıklamaların, "Sosyal Darwinizm" olarak bilinen ve güçlü olanın hayatta kalmasını savunan yaklaşımla benzerlik taşıdığı yorumları yapıldı.

LÜBNAN'DAN ÇEKİLMEYECEKLERİNİ SAVUNDU

Netanyahu konuşmasında İsrail ordusunun Gazze Şeridi, Lübnan ve Suriye'deki faaliyetlerine de değindi. İsrail'in söz konusu bölgelerde önemli kazanımlar elde ettiğini öne süren Netanyahu, Lübnan'ın güneyinde kontrol altında tuttukları bölgelerden çekilmeyeceklerini savundu.

İsrail Başbakanı, Savunma Bakanı Yisrael Katz ile birlikte orduya "hareket serbestisi sağlanması" yönünde talimat verdiklerini ifade etti.

Öte yandan Nazi Almanyası lideri Adolf Hitler, II. Dünya Savaşı sırasında uygulanan ırkçı politikalar ve Yahudi Soykırımı'ndaki rolü nedeniyle dünya genelinde en fazla kınanan tarihi figürlerden biri olarak biliniyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası