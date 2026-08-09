Futbol maçında akılalmaz olay: Top kazaya neden oldu

Uruguay 2. Lig'de oynanan Montevideo-Paysandu karşılaşmasında futbol sahalarında nadir görülen olaylarından biri yaşandı. Bir futbolcunun rakip atağı kesmek için uzaklaştırdığı top, saha dışına çıkarak yolda kazaya neden oldu.

Uruguay 2. Lig'de Uruguay Montevideo'nun Paysandu'yu 1-0 mağlup ettiği karşılaşmada yaşanan olay, maçın önüne geçti.

SAHA DIŞINA ÇIKAN TOP KAZAYA NEDEN OLDU

Karşılaşmanın ilk yarısında Paysandu hızlı bir atağa çıkarken Uruguay Montevideo savunmasından bir oyuncu tehlikeyi önlemek için topu sert bir şekilde uzaklaştırdı. Savunma oyuncusunun vurduğu top, stadın dışına çıkarak hemen yanındaki yola gitti.

İLK ARAÇ FREN YAPTI, ARKADAN GELEN ÇARPTI

Yola çıkan top nedeniyle araçlardan biri ani fren yapmak zorunda kalırken arkadan gelen başka bir aracın duramaması üzerine iki araç çarpıştı. İlginç kaza karşılaşmanın canlı yayını sırasında kameralara da yansıdı. Uruguay Montevideo, müsabakanın 38. dakikasında Lucas Rodriguez'in attığı golle Paysandu'yu 1-0 mağlup etti.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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