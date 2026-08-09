İsrail'de 'Mekke İttifakı' paniği! Bakan Chikli'nin Türkiye sözleri dikkat çekti

Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na tepki gösteren İsrail Diaspora Bakanı Chikli, Suudi Arabistan'ın Türkiye ile birlikte hareket etmeye başlamasını İsrail açısından “çok kötü bir gelişme” olarak değerlendirdi.

İsrail Diaspora Bakanı Amichai Chikli, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması hakkında açıklamalarda bulundu.

İsrail'de yayın yapan i24NEWS televizyonuna konuşan Chikli, 7 Ağustos'ta imzalanan anlaşmanın bölgedeki dengeler açısından endişe verici olduğunu savunarak, “Mekke İttifakı son derece tehlikeli ve endişe verici bir gelişmedir” ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan'ın bugüne kadar bölgede tarafsız bir tutum sergilediğini öne süren Chikli, ülkenin Pakistan'la daha önce de bir savunma anlaşması bulunduğunu hatırlattı.

"ÇOK AMA ÇOK KÖTÜ BİR GELİŞME"

Chikli, Suudi Arabistan'ın Türkiye ile birlikte hareket etmeye başlamasının İsrail açısından ciddi sonuçlar doğurabileceğini belirterek, “Akdeniz'den Suriye cephesine kadar son derece ciddi sonuçlara yol açabilecek şekilde, bizimle doğrudan karşı karşıya olan Türkiye ile birlikte hareket etmeye başlaması İsrail açısından çok ama çok kötü bir gelişmedir” dedi.

Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın İsrail'e yönelik stratejik riskleri artırdığı değerlendirmesinde bulunan Chikli, Tel Aviv yönetimine şu sözlerle çağrıda bulundu:

"Bu tablo, Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Birleşik Arap Emirlikleri ve (Somali'den tek taraflı bağımsızlığını ilan eden) Somaliland ile olan ittifaklarımızı daha da derinleştirmemizi zorunlu kılmaktadır."

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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