İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki operasyonları, bölgede mülkü bulunan çok sayıda Lübnan kökenli ABD vatandaşını da etkiledi. Aileler, yılların emeği olan evlerinin yıkıldığını belirterek Washington yönetiminin kendilerini yalnız bıraktığını savundu.

İsrail'in ateşkese rağmen tehditlerini sürdürdüğü Lübnan'da ortaya çıkan son tablo gündeme damga vurdu. Ülkenin güneyindeki askeri operasyonlar, bölgede evi bulunan çok sayıda Lübnan kökenli ABD vatandaşını etkiledi. Çifte vatandaşlığa sahip aileler, yıllar boyunca biriktirdikleri parayla inşa ettikleri evlerin yerle bir olduğunu ve artık geri dönebilecekleri yerlerinin olmadığını aktardı.

İsrail, ABD'lileri de hedef aldı! Onlarca ev bombalandı

ABD'LİLERİN EVLERİ YERLE BİR

CNN World'de yer alan habere göre, ABD'nin özellikle Michigan eyaletindeki Dearborn ve Dearborn Heights kentlerinde yaşayan birçok Lübnan kökenli Amerikalının savaş bölgesinde aile evi bulunuyor. Bazıları, evlerinin yıkıldığını uydu görüntüleri veya yakınlarının gönderdiği görüntüler sayesinde öğrendiklerini söyledi.

İsrail, ABD'lileri de hedef aldı! Onlarca ev bombalandı

Haberde yer alan uydu görüntülerde köylerde çok sayıda evin ve tarihi yapıların ağır hasar aldığı veya tamamen yıkıldığı fark ediliyor.

İsrail, ABD'lileri de hedef aldı! Onlarca ev bombalandı

SİVİLLER YIKIMIN ORTASINDA KALDI

İsrail ordusu hedeflerin Hizbullah noktaları olduğunu öne sürse de bombardımanlar doğrudan sivil yerleşim alanlarını, apartmanları ve ticari bölgeleri hedef alıyor. Saldırılar nedeniyle Lübnan genelinde 1 milyondan fazla kişi evlerini terk etmek zorunda kalırken, yüzlerce sivil canından oldu.

İsrail, ABD'lileri de hedef aldı! Onlarca ev bombalandı

WASHINGTON’A TEPKİ: "YETERSİZ KALINDI"

Diplomatik kanatta ABD ve İsrail yönetimi yürütülen askeri operasyonların arkasında dururken, sahada mağdur olan ABD vatandaşları ise Washington’dan bekledikleri diplomatik koruma ve desteği bulamamaktan şikayetçi. Bölgedeki Amerikalılar, kendi hükümetlerinin gösterdiği tutum nedeniyle yalnız bırakıldıklarını dile getiriyor.

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