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T-Otomobil

Porsche 911 GTclassic: 964 kasaya 375 HP’lik modern dokunuş

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Porsche 911 GTclassic: 964 kasaya 375 HP’lik modern dokunuş
Başlık ResmiPorsche 911 GTclassic: 964 kasaya 375 HP’lik modern dokunuş

TechArt, klasik Porsche 911 modellerini modern teknolojiyle buluşturan restomod dünyasına GTclassic ile adım attı. Porsche 964 temelinde geliştirilen otomobil; hava soğutmalı motoru, karbon gövde parçaları ve güncel donanımlarıyla Singer’a yeni bir rakip.

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Çağla Çağlar
ÇAĞLA ÇAĞLAR

Modern Porsche modelleri için hazırladığı modifikasyon paketleriyle tanınan TechArt, bu kez rotasını klasik otomobillere çevirdi. Alman şirketin tanıttığı GTclassic, 1989-1994 yılları arasında üretilen 964 nesli Porsche 911 temel alınarak geliştirildi.

GTclassic, yalnızca restore edilmiş bir 911 değil. Otomobilin gövdesi, motoru, frenleri ve kabini günümüz beklentilerine göre kapsamlı biçimde yenileniyor. Buna karşılık hava soğutmalı motor, manuel şanzıman ve analog göstergeler gibi klasik Porsche karakterini belirleyen unsurlar korunuyor.

Porsche 911 GTclassic: 964 kasaya 375 HP’lik modern dokunuş
Başlık ResmiPorsche 911 GTclassic: 964 kasaya 375 HP’lik modern dokunuş

HAVA SOĞUTMALI MOTORDAN 375 HP

GTclassic’in arka bölümünde 3,8 litrelik, altı silindirli boxer motor bulunuyor. Hava soğutmalı ünite 375 HP güç üretiyor. TechArt motorla ilgili bütün teknik ayrıntıları henüz açıklamasa da tanıtılan otomobilde manuel şanzıman kullanıldığı görülüyor.

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TASARIMDA ESKİ VE YENİ PORSCHE MODELLERİNDEN İZLER VAR

Otomobilin ön bölümünde 1974 öncesindeki Porsche 911 modellerini hatırlatan uzun kaput tasarımı kullanılıyor. Kaputtaki iki hava çıkışı ise klasik çizgilerin arasına daha modern bir GT3 dokunuşu ekliyor.

Porsche 911 GTclassic: 964 kasaya 375 HP’lik modern dokunuş
Başlık ResmiPorsche 911 GTclassic: 964 kasaya 375 HP’lik modern dokunuş

Ön çamurlukların altındaki sinyaller ve hava girişleri tek parça içerisinde birleştirilirken klasik görünümlü LED farlar gece görüşünü iyileştiriyor. Arkada çift hava çıkışına sahip ördek kuyruğu biçimindeki spoiler ve LED stop lambaları bulunuyor.

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Genişletilen çamurlukların altında 18 inç dövme jantlar yer alıyor. Arka jantların genişliği 10 inçe ulaşırken fren sistemi Porsche 911 Turbo’dan alınan bileşenlerle güçlendirilmiş.

KLASİK KABİNE APPLE CARPLAY EKLENDİ

GTclassic’in iç mekanında analog karakter korunmakla birlikte günlük kullanımı kolaylaştıran teknolojilere de yer veriliyor. Otomobilde Apple CarPlay, navigasyon ve Bluetooth bağlantısı bulunuyor.

Gösterge panelinin ortasına yerleştirilen iki Hanhart kronometre, geçmiş dönem Porsche yarış otomobillerine gönderme yapıyor. Hidrolik direksiyon ve ABS gibi 964 neslinde bulunan sistemlerin korunması da otomobilin tamamen analog ancak zahmetli bir klasik haline gelmesini engelliyor.

Porsche 911 GTclassic: 964 kasaya 375 HP’lik modern dokunuş
Başlık ResmiPorsche 911 GTclassic: 964 kasaya 375 HP’lik modern dokunuş

Deri döşemeler, renkler ve dekoratif parçalar müşterinin isteğine göre değiştirilebilecek. Tanıtım otomobilindeki kırmızı ve şampanya tonlu kabin, GTclassic’in sunacağı kişiselleştirme seçeneklerini sergiliyor.

Porsche 911 GTclassic: 964 kasaya 375 HP’lik modern dokunuş
Başlık ResmiPorsche 911 GTclassic: 964 kasaya 375 HP’lik modern dokunuş

FİYATI VE ÜRETİM ADEDİ AÇIKLANMADI

TechArt, GTclassic’in fiyatı ile kaç adet üretileceğini henüz paylaşmadı. Otomobillerin sipariş üzerine hazırlanacak olması nedeniyle her örneğin donanımı ve maliyeti farklılık gösterebilir.

Porsche 911 GTclassic: 964 kasaya 375 HP’lik modern dokunuş
Başlık ResmiPorsche 911 GTclassic: 964 kasaya 375 HP’lik modern dokunuş

Singer Vehicle Design’ın 2009’dan bu yana büyüttüğü 964 tabanlı restomod pazarı bugün çok sayıda üreticiye ev sahipliği yapıyor. TechArt’ın avantajı ise 1987’den beri Porsche modelleri üzerinde çalışması ve markanın modern otomobilleri konusunda geniş bir mühendislik deneyimine sahip olması.

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