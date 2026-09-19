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Dünya

Sırbistan-Bosna sınırında askeri hareketlilik! Özel birlikler Drina'ya indi, ABD'li komutan izledi

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Sırbistan-Bosna sınırında askeri hareketlilik! Özel birlikler Drina'ya indi, ABD'li komutan izledi
Başlık ResmiSırbistan-Bosna sınırında askeri hareketlilik! Özel birlikler Drinaya indi, ABDli komutan izledi

Sırbistan'ın 72. Özel Operasyonlar Tugayı, Bosna-Hersek sınırını oluşturan Drina Nehri'nde tam teçhizatla zorlu bir tatbikat gerçekleştirdi. ABD Ohio Ulusal Muhafız Birliği Komutanı ve Sırbistan Genelkurmay Başkanı'nın da takip ettiği eğitim sırasında Sırp birliklerinin Bosna topraklarına geçtiği öne sürüldü.

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Sevda Kılıç
SEVDA KILIÇ

Sırbistan'ın 72. Özel Operasyonlar Tugayı, Bosna Hersek sınırındaki Drina Nehri boyunca dikkat çeken bir askeri eğitim gerçekleştirdi. Tatbikatta askerler, tam savaş teçhizatıyla nehir geçişleri yaptı ve kayalıklardan iniş eğitimi aldı.

Sırbistan-Bosna sınırında askeri hareketlilik! Özel birlikler Drinaya indi, ABDli komutan izledi
Başlık ResmiSırbistan-Bosna sınırında askeri hareketlilik! Özel birlikler Drinaya indi, ABDli komutan izledi

ABD'Lİ KOMUTAN DA İZLEDİ

Eğitimleri, Sırbistan Genelkurmay Başkanı ile ABD'nin Ohio Ulusal Muhafız Birliği Komutanı birlikte takip etti. Ziyaret, iki ülke arasında uzun süredir devam eden askeri ortaklık programı kapsamında gerçekleşti.

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TATBİKATI BOSNA SINIRINDA YAPTILAR

Tatbikatın gerçekleştirildiği bölgenin Bosna Hersek sınırında olduğu uydu görüntülerine de yansıdı. Drina Nehri'nin Sırbistan ile Bosna Hersek arasındaki sınırın bir bölümünü oluşturması nedeniyle bölgedeki askeri faaliyet dikkat çekti.

Sırbistan-Bosna sınırında askeri hareketlilik! Özel birlikler Drinaya indi, ABDli komutan izledi
Başlık ResmiSırbistan-Bosna sınırında askeri hareketlilik! Özel birlikler Drinaya indi, ABDli komutan izledi

BOSNA'YA GEÇTİLER İDDİASI

Yerel kaynaklar ise eğitim sırasında bazı Sırp birliklerinin Bosna Hersek topraklarına geçtiğini öne sürdü. Ancak bu iddia henüz bağımsız kaynaklar veya resmi makamlar tarafından doğrulanmadı.

Sırbistan-Bosna sınırında askeri hareketlilik! Özel birlikler Drinaya indi, ABDli komutan izledi
Başlık ResmiSırbistan-Bosna sınırında askeri hareketlilik! Özel birlikler Drinaya indi, ABDli komutan izledi
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