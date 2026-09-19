Eski başbakan tren istasyonunda tek başına broşür dağıttı

Bir dönem Japonya’yı yöneten Yoshihiko Noda, seçim çalışması için sabahın erken saatlerinde Chiba’daki bir tren istasyonunun önünde tek başına broşür dağıttı. Yolcuların bir bölümünün kendisini fark etmeden yanından geçmesi, görüntülerin sosyal medyada gündem olmasına neden oldu.

Japonya'da 2011 ile 2012 yılları arasında hükümetin başında yer alan ve ülkenin 95. Başbakanı olarak görev yapan Yoshihiko Noda, Chiba şehrinde Minami-Funabashi Tren İstasyonu'nun önünde sabahın erken saatlerinde yalnız başına kampanya yürütürken görüntülendi.

Dün sabah saatlerinde kaydedilen görüntüler, Japon siyasetinin geldiği noktayı gözler önüne serdi. İstasyona aceleyle giden yolculardan bazıları Noda'yı tanıyıp önünde saygıyla eğilerek broşürünü alırken, kalabalığın büyük bir çoğunluğu eski başbakanı hiç fark etmeden yanından geçip gitti.

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Eski milletvekili Hideyuki Mizunuma'nın da sosyal medya hesabından duyurduğu bu saha çalışması, Noda'nın resmi internet sitesindeki programa göre Chiba 4. seçim bölgesine destek amacıyla gerçekleştirildi.

Eski başbakan bu mütevazı stratejisini, "İnsanlarla doğrudan temas kurmak siyaset anlayışımın önemli bir parçası" diyerek savundu. Noda, son dönemde mikrofon kullanmak yerine broşür dağıtarak halktan birebir geri bildirim almayı özellikle tercih ettiği değerlendirmesinde bulundu.

BAKANLIKTAN BAŞBAKANLIĞA

1957 yılında Chiba'nın Funabashi kentinde dünyaya gelen Yoshihiko Noda, siyasi kariyerine 1993 yılında Japonya Temsilciler Meclisi'ne seçilerek adım attı. Maliye Bakanlığı gibi kritik bir görevi üstlendikten sonra 2 Eylül 2011'de Japonya'nın 95. başbakanı koltuğuna oturan Noda, bu görevini 26 Aralık 2012 tarihine kadar sürdürmüştü.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: HABER MERKEZİ