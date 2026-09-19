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Spor

Dört gol, bir kırmızı kart: 14 yıl sonra oynanan Londra Derbisi'nde kazanan yok

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Dört gol, bir kırmızı kart: 14 yıl sonra oynanan Londra Derbisi'nde kazanan yok
Başlık ResmiDört gol bir kırmızı kart: 14 yıl sonra oynanan Londra Derbisinde kazanan yok

İngiltere Championship'te 14 yıl sonra yeniden karşılaşan Millwall ile West Ham United'ın tarihi rekabetinde kazanan çıkmadı. Londra'da üst düzey güvenlik önlemleriyle oynanan maçta, The Den stadyumundaki 100. randevu, West Ham'ın ikinci yarıdaki geri dönüşünün ardından 2-2 sona erdi.

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İngiltere Championship'te Millwall ile West Ham United, futbol dünyasının en sert rekabetlerinden biri olarak gösterilen "Dockers Derby"de karşı karşıya geldi. The Den'da oynanan mücadele 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.

Dört gol bir kırmızı kart: 14 yıl sonra oynanan Londra Derbisinde kazanan yok
Başlık ResmiDört gol bir kırmızı kart: 14 yıl sonra oynanan Londra Derbisinde kazanan yok

MILLWALL FARKI AÇTI AMA WEST HAM GERİ DÖNDÜ

Millwall'a taraftarı önünde üstünlüğü getiren golü 16. dakikada Caleb Taylor kaydetti. Ev sahibi ekip, ilk yarının son anlarında Camiel Neghli'nin 45. dakikadaki golüyle farkı ikiye çıkardı ve soyunma odasına 2-0 önde girdi.

Topa daha fazla sahip olan West Ham United, ikinci yarıda geri dönüşe imza attı. Bordo-mavililer, 74. dakikada Mohamadou Kante'nin golüyle farkı bire indirirken, 80. dakikada Konstantinos Mavropanos'un kaydettiği golle skoru 2-2'ye getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca taraflar sahadan birer puanla ayrıldı.

Dört gol bir kırmızı kart: 14 yıl sonra oynanan Londra Derbisinde kazanan yok
Başlık ResmiDört gol bir kırmızı kart: 14 yıl sonra oynanan Londra Derbisinde kazanan yok

14 YIL SONRA YENİDEN KARŞILAŞTILAR

Millwall ile West Ham, 2012'den sonra ilk kez resmi bir maçta karşı karşıya geldi. İki ezeli rakibin mücadelesi aynı zamanda tarihlerindeki 100. resmi randevu olarak kayıtlara geçti.

Bu karşılaşma öncesinde Millwall'ın 38, West Ham'ın ise 34 galibiyeti bulunuyordu. Beraberlikle sonuçlanan maç sayısı ise 28'e yükseldi

Dört gol bir kırmızı kart: 14 yıl sonra oynanan Londra Derbisinde kazanan yok
Başlık ResmiDört gol bir kırmızı kart: 14 yıl sonra oynanan Londra Derbisinde kazanan yok

POLİSİN YETKİLERİ GENİŞLETİLMİŞTİ

Karşılaşma öncesinde Londra polisi de güvenlik tedbirlerini artırdı. Derbi günü için belirlenen bölgede S35 yetkisi devreye sokulmuştu.

Bu uygulamayla polis ekipleri; suç işlediğine, kamu düzenini bozduğuna veya toplum karşıtı davranışlarda bulunduğuna inandıkları kişilere bölgeyi terk etme emri verildi. Ayrıca bölgeden uzaklaştırılan kişilerin belirli bir süre boyunca aynı bölgeye dönmeleri de engellendi.

Londra'da S35 yetkisinin kapsadığı bölge
Başlık ResmiLondra'da S35 yetkisinin kapsadığı bölge

TARİHİ REKABET BEYAZ PERDEDE

Millwall-West Ham rekabeti yalnızca futbol sahasıyla sınırlı kalmadı. İki kulüp arasındaki taraftar kültürü ve gerilim, sinema dünyasına da taşındı.

2005 yapımı Green Street Hooligans filmi, West Ham taraftar kültürünü merkeze alırken Millwall ile yaşanan rekabete de yer verdi.

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Editör : ERENAY KOÇKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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