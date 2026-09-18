Beyaz Saray'da kriz büyüyor! Trump'tan 3 medya kuruluşuna yasak

ABD Başkanı Donald Trump, yönetimi hakkında 'sahte haber' yaptıklarını öne sürdüğü CNN, MS NOW ve Politico'nun Beyaz Saray'a girişini 'derhal' geçerli olmak üzere yasakladığını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, basın özgürlüğü ve medya ilişkilerinde yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Sosyal medya platformu TruthSocial üzerinden sert bir açıklama yayınlayan Trump; CNN, MS NOW ve Politico'nun Beyaz Saray akreditasyonlarını askıya aldığını duyurdu.

Söz konusu yayın kuruluşlarını yönetimi hakkında sürekli olarak "yalan ve kurgu haber yapmakla" suçlayan Trump, kararını "gururla duyurduğunu" belirtti. Paylaşımında kanallara yüklenmeyi sürdüren ABD Başkanı, MS NOW'ın yakın zamanda reyting ve itibar kaybı nedeniyle MSNBC olan adını değiştirdiğini öne sürdü.

POLITICO'YA AĞIR SUÇLAMA

Politico'ya yönelik de ağır ithamlarda bulunan Trump, internet sitesinin önceki Başkan Joe Biden döneminde ayakta kalabilmek için hükümetten "yasa dışı" şekilde 8 milyon dolarlık abonelik geliri elde ettiğini ve bunun bir yolsuzluk olduğunu iddia etti.

Basın kuruluşlarının ABD Başkanı ve yönetimi hakkında asılsız haberler yapmaması gerektiğini vurgulayan Trump, listenin ilerleyen günlerde genişleyeceğinin ve diğer "yalan haber" merkezlerinin de yasaklanacağının sinyalini verdi.

Hedef alınan CNN, MS NOW ve Politico cephesinden henüz resmi bir açıklama gelmedi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI