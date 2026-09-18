Küçükçekmece’de kentsel dönüşüme girecek bina çöktü! Ekipler alarma geçti
İstanbul Küçükçekmece’de, kentsel dönüşüm kapsamındaki bir bina akşam saatlerinden kendiliğinden çöktü. Yoldan geçen 2 kişinin yaralandığı olay yerine AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Binada tedbir amaçlı başlatılan arama çalışmaları sona erdi.
İnönü Mahallesi Şirin Sitesi'nde kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan ve yıkımına başlanan binanın ayakta kalan bölümü aniden çöktü.
YOLDAN GEÇENLER YARALANDI
Çökme sırasında yoldan geçen 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
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