Miçotakis'in 'Türkiye' açıklaması Atina'yı karıştırdı: Yunan istihbaratçı 'kendinizi kandırmayın' diye sitem etti

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye ile ilişkilere dair peş peşe mesajlar verdi. Türk tarafından gelen açıklamalarda son dönemde "nispi bir sertleşme" gördüğünü öne süren Miçotakis, buna rağmen Ankara ile iletişim kanallarının açık tutulması gerektiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile New York'ta planlanmış bir görüşmesinin bulunmadığını belirten Yunan Başbakan, son dakika görüşmesine ise açık kapı bıraktı.

Yunanistan ile Türkiye arasında Ege ve Doğu Akdeniz'deki gerilim tırmanmaya devam ederken, Atina yönetiminden peş peşe provokatif açıklamalar gelmeye başladı.

ERTnews kanalına konuk olan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye ile ilişkilere geniş yer ayırarak Ankara'nın haklı tepkilerini hedef alan açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme ihtimaline açık kapı bırakan Yunan Başbakan, Türkiye'nin uluslararası hukuka ve antlaşmalara aykırı olduğunu defalarca vurguladığı gayri meşru tezlerini yineledi.

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Ege'deki uluslararası hukuka aykırı korsan planları savunan Miçotakis, karasularını genişletme niyetlerine dair şunları söyledi:

"Karasularımızı 12 mile çıkarmak uluslararası hukukla güvence altında, hukuken tartışmaya açılamaz.

ERDOĞAN İLE GÖRÜŞECEK Mİ?

BM Genel Kurulu marjında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir görüşme planlanıp planlanmadığına değinen Miçotakis, "Sayın Erdoğan ile görüşme planlanmıyor. Ama son dakikada bile ayarlanabilir" ifadelerini kullandı. Ankara'nın haklı ve kararlı uyarılarından rahatsız olan Yunan Başbakan, "Son aylarda Türkiye'den duyduklarımızın söyleminde nispi bir kötüleşme olduğu doğrudur. Ancak Türkiye'nin şimdi ifade ettiği görüşlerin birçoğunun geçmişte de dile getirilmiş olduğunu unutmamalıyız." diyerek Atina'nın provokasyon politikasından bahsetti.

Türk medyasında yer alan değerlendirmeler ile Türk yetkililerin resmi açıklamalarının birbirinden ayrılması gerektiğini de söyleyen Miçotakis, "Türkiye'nin kitle iletişim araçlarında söylenenler ile Türk yetkililerin resmi açıklamaları arasında bir ayrım yapalım" ifadelerini kullandı.

Miçotakisin Erdoğan açıklaması Atinayı karıştırdı: Yunan istihbaratçı kendinizi kandırmayın diye sitem etti

"TÜRKİYE İLE KOMŞUYUZ, BU ASLA DEĞİŞMEYECEK"

Atina'nın Ankara ile ilişkilerinde iletişim kanallarını açık tutmak istediğini belirten Miçotakis, coğrafyanın iki ülkeyi birlikte yaşamaya zorladığını söyledi:

"Biz Türkiye ile komşuyuz. Bu asla değişmeyecek. Coğrafya belirli ve kaçınılmazdır ve ilişkilerimiz her zaman bu parametre tarafından belirlenmelidir. Türkiye ile iyi ilişkiler arzuluyoruz."

Miçotakis, Türkiye ile Yunanistan arasında 2023'te imzalanan Atina Deklarasyonu'nun da yararlı olduğuna değinerek, "İletişim kanalları kurumsallaşmıştır, açık kalmaya devam etmektedir ve böyle de olmalıdır" dedi.

"SÖZ DÜELLOSUNA GİRMEYECEĞİZ"

Yunanistan'ın Türkiye'den gelen açıklamalara sözlü karşılık vermek yerine sahadaki politikasını sürdüreceğini belirten Miçotakis, şöyle konuştu:

"Söz düellosuna girmeyeceğiz. Yunanistan dış politikasını sözlerle değil, sahada eylemlerle uygular. Biz kimseyi tehdit etmiyoruz. Yunanistan'ın varlığı her zaman savunma amaçlıdır. Kimseyi tehdit etmiyoruz, ancak kimsenin de bizi tehdit etmesine izin vermeyiz."

12 MİL

Miçotakis'e röportajda Meis ziyareti üzerinden Yunanistan'ın karasularını 12 deniz miline çıkarma yaklaşımı da soruldu. Yunan Başbakan, "12 mile kadar genişletme hakkı uluslararası hukuk tarafından güvence altına alınmıştır. Bu hukuki olarak sorgulanamaz bir şeydir ve Yunanistan bunu uygun koşulların oluştuğuna karar verdiği an hayata geçirebilir. Bundan fazlasını söylemeyeceğim." diye cevap verdi.

KABLO HAYALİ

Yunanistan ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasında yıllardır hayata geçirilmeye çalışılan ve her defasında coğrafi ile teknik gerçeklikler nedeniyle kağıt üstünde kalan sözde elektrik bağlantısı projesine (The Great Sea Interconnector) Atina yönetiminden haksız bir ısrar geldi. Ege ve Doğu Akdeniz'deki tek taraflı ve hukuk dışı adımlarını sürdüren Miçotakis, ERTnews yayınında, "Bu ortak bir Avrupa yararı projesidir. Avrupa Birliği'nden yüz milyonlarla finanse ediliyor. Türkiye de birbirine bağlı bir Akdeniz'de böyle bir bağlantı projesine teknik engeller çıkarmanın nihayetinde kendisine bir fayda sağlamayacağını idrak etmelidir." yorumunda bulundu.

FRANSA'DAN DESTEK İTİRAFI

Türkiye'den gelebilecek muhtemel bir tepki karşısında Fransa'nın tavrının ne olacağı sorusunu yanıtlayan Miçotakis, Paris yönetimiyle arkadaki kirli koordinasyonu da açık etti. Yunan Başbakan, "Fransız tarafıyla bir koordinasyon var. Çünkü proje artık sadece Yunan değil, sonraki hamlelerimiz açısından Fransız ilgisinin de bulunduğu bir projedir" şeklinde cevap verdi.

Emekli Yunan istihbaratçı Savvas Kalenderidis

YUNANİSTAN'DAN MİÇOTAKİS'E TEPKİ: "TÜRKLER UYUYOR MUYDU?"

Öte yandan Atina basınında Miçotakis'in Türkiye politikasına ilişkin açıklamaları Yunanistan'da da tartışılıyor. Emekli Yunan istihbaratçı Savvas Kalenderidis, hükümetin Türkiye ile ilişkilerde sakin bir dönem sağlayarak Yunan ordusunu güçlendirmek için zaman kazanıldığı yönündeki söylemine tepki gösterdi.

Kalenderidis, "Çocukça argümanlar! Bu yıllarda Türkler ne yapıyordu, uyuyorlar mıydı? Kim kimi uyuttu?" ifadelerini kullandı.

Atina'nın deniz yetki alanlarındaki politikasını da eleştiren Kalenderidis, Batılı ülkelerden destek aranmasına tepki göstererek, "Hukuken sınırları çizilmiş bir alanda egemenlik haklarımızı kullanamazken işlerimizi halletsin diye koruyucu kabadayılar çağırıyoruz, böyle şey olmaz" dedi.

"TÜRK UÇAKLARI HER GÜN UÇUYOR, BİZ HİÇBİR ŞEY YAPMIYORUZ"

Türkiye ile Yunanistan arasındaki deniz parkları tartışmasına da değinen Kalenderidis, Atina'nın sahadaki tutumunu yetersiz buldu. Kalenderidis, "Türkiye'nin sahiplendiği iki deniz parkı üzerinde her gün Türk uçakları uçuyor ve biz hiçbir şey yapmıyoruz. Planın yoksa çarpmaya gidip bölmeyle karşılaşırsın" diye konuştu.

Kalenderidis, Türkiye'nin bölgedeki askeri varlığı karşısında Yunanistan'ın geri adım attığını da savunarak, "Türkiye 5 savaş gemisi gönderdi, Yunanistan ise geri çekildi. Adamlar 5 gemi gönderdi. Neden 5 tane daha göndermesinler?" ifadelerini kullandı.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ