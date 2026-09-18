Edirne’de 20 yaşındaki üniversite öğrencisi genç kız 4. kattan düşerek ağır yaralandı. Olay anında evde bulunan erkek arkadaşı ise gözaltına alındı.

Edirne Abdurrahman Mahallesi’nde edinilen bilgilere göre, B.O.’nun evine gelen erkek arkadaşı S.A. ile genç kız arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından B.O., apartmanın 4. katından aşağıya düştü.

DURUMU KRİTİK

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan genç kız, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Üniversiteli genç kız 4. kattan düştü! Şüpheli yakını gözaltında

ŞÜPHELİ GENÇ GÖZALTINDA

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, S.A. şüpheli sıfatıyla gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : GÖZDE NUR BAYAR Kaynak: İHLAS HABER AJANSI