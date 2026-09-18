Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
3. Sayfa

Ankara’da müteahhit Ramazan Arıkan’ın ölümünde “dana deviren” detayı: Aile yakınları sanık

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Ankara’da müteahhit Ramazan Arıkan’ın ölümünde “dana deviren” detayı: Aile yakınları sanık
Başlık ResmiAnkara’da müteahhit Ramazan Arıkan’ın ölümünde “dana deviren” detayı: Aile yakınları sanık "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

Ankara’da 16 Kasım 2025’te hayatını kaybeden müteahhit Ramazan Arıkan’ın, halk arasında “dana deviren” olarak bilinen ksilazin etken maddeli ilaçla zehirlendiği belirlendi. Yaklaşık 400-500 milyon liralık mal varlığı bulunduğu belirtilen Arıkan’ın ölümüne ilişkin davada eski eşi, oğlu ve eski eşinin sevgilisinin de aralarında bulunduğu sanıklar yargılanacak.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

Ankara’da 43 yaşındaki müteahhit Ramazan Arıkan’ın ölümüne ilişkin soruşturmada dikkat çeken ayrıntılar ortaya çıktı. Dosyaya giren adli tıp raporları, telefon kayıtları ve kamera görüntülerine göre Arıkan’ın ksilazin etken maddeli ilaçla zehirlendiği tespit edildi. Müşteki avukatı Soner Aslan, olayın Arıkan’ın mal varlığına ulaşmak amacıyla önceden planlandığını öne sürdü.

Davada Arıkan’ın eski eşi Sultan Seki, oğlu Batuhan Arıkan, Seki’nin sevgilisi Mustafa Ünal, kızı Hacer Sude Arıkan, sağlık personeli Ertan Ede, avukat Özge Topsoy ve Teslime Çelik’in de aralarında bulunduğu sanıklar yer alıyor.

Avukat Soner Aslan
Başlık ResmiAvukat Soner Aslan

AVUKAT: ÖLDÜRME PLANI AYLAR ÖNCE YAPILDI

Müşteki avukatı Soner Aslan’ın iddiasına göre Ramazan Arıkan’ı öldürmeye yönelik plan 2025’in yaz aylarında oluşturuldu. İlk olarak fare zehriyle bir girişimde bulunulduğunu ancak Arıkan’ın hayatta kaldığını ileri süren Aslan, daha sonra farklı bir yöntem kullanıldığını söyledi.

Aslan, Arıkan’ın yaklaşık 400-500 milyon liralık mal varlığına sahip olduğunu ve cinayetin bu mal varlığına ulaşmak amacıyla işlendiğini iddia etti.

Ramazan Arıkan
Başlık ResmiRamazan Arıkan

PİKNİKTE YEMEĞİNE İLAÇ KATILDIĞI İDDİASI

Dosyadaki anlatımlara göre Arıkan, 16 Kasım 2025’te oğlu Batuhan ile pikniğe gitti. Avukat Aslan, Arıkan’ın salatasına ve ayranına ilaç katıldığını, içeceği tükettikten sonra sersemlediğini öne sürdü.

Arıkan’ın daha sonra Mustafa Ünal’ın kullandığı araçla evine götürüldüğü belirtildi.

Aslan, evde Arıkan’a önce suyla ilaç verildiğini, ardından ksilazin içeren maddenin şırıngayla vücuduna enjekte edildiğini ileri sürdü. Enjeksiyonun birden fazla kez yapıldığını iddia eden Aslan, olayın ölümün kesinleşmesine yönelik planlı bir eylem olduğunu savundu.

KULLANILAN İLAÇ KSİLAZİN ÇIKTI

Dosyada kullanılan maddenin ksilazin olduğu belirlendi. Veteriner hekimlikte sakinleştirici olarak kullanılan ve halk arasında “dana deviren” adıyla bilinen maddenin ölümde etkili olduğu ifade edildi.

Aslan, adli tıp raporunun da zehirlenme bulgularını doğruladığını belirterek olay yerinde alkol şişesi bırakıldığını ve ölümün başka nedenlere bağlanmak istendiğini öne sürdü.

4 SANIK TUTUKLU

Soruşturma kapsamında Sultan Seki, Mustafa Ünal, Batuhan Arıkan ve Ertan Ede’nin tutuklu bulunduğu belirtildi. Diğer bazı sanıkların ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı aktarıldı.

Sultan Seki, Batuhan Arıkan ve Mustafa Ünal hakkında tasarlayarak öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor. Diğer sanıklar hakkında ise dosyadaki konumlarına göre öldürmeye yardım etme ve suç delillerini gizleme gibi suçlardan cezalandırma talebinde bulunuldu.

TELEFON VE KAMERA KAYITLARI DOSYADA

Soruşturma dosyasında sanıkların telefon görüşmeleri, kamera kayıtları ve dijital materyaller de delil olarak yer aldı.

Avukat Aslan, Mustafa Ünal’ın telefonunda kullanılan ilaçlara ait fotoğrafların bulunduğunu, sanıkların ifadelerinde ise çelişkiler olduğunu söyledi.

Arıkan’ın ölümüne ilişkin davanın ilk duruşmasının 5 Kasım’da görülmesi bekleniyor.

BAKMADAN GEÇME
Otizmli çocuk pencereden düşerek öldü: Altından cinayet çıktı!
3. SAYFA

Otizmli çocuk pencereden düşerek öldü: Altından cinayet çıktı!
Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
3. Sayfa
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
BAKAN KURUM TARİH VERDİ!
BAKAN KURUM TARİH VERDİ!
TOKİ'den ev ve iş yeri alanlara indirim müjdesi
500 MİLYONLUK SERVET CİNAYETİ
500 MİLYONLUK SERVET CİNAYETİ
Milyoner müteahhiti zehirleyen eski eşi ve oğlu çıktı
İSTANBUL İÇİN UYARI
İSTANBUL İÇİN UYARI
AKOM tarih verdi, kuvvetli geliyor
GÖZALTI SAYISI 20'YE YÜKSELDİ
GÖZALTI SAYISI 20'YE YÜKSELDİ
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu!
"GÖZE ALAN YOL KESEBİLİR"
Bakan Çiftçi'den magandalara hodri meydan!
'YETER Kİ BUNU YAPMASIN'
'YETER Kİ BUNU YAPMASIN'
Terim'den övgü yağdırdığı Osimhen'e önemli uyarı
ŞİMŞEK'TEN KRİTİK AÇIKLAMA!
ŞİMŞEK'TEN KRİTİK AÇIKLAMA!
Katılımevim ve Birevim'e yatırılan paralar ne olacak?
‘VÜCUDUNDA KIRILMADIK YER YOK’
‘VÜCUDUNDA KIRILMADIK YER YOK’
6 aylık hamile eşini döverek öldürdü
'NÜBEL HAK ETİ, SANE ÇOK ZOR'
'NÜBEL HAK ETİ, SANE ÇOK ZOR'
Klopp’un 44 kişilik kadrosunu Almanlar değerlendirdi
KONUT İÇİN DOĞRU ZAMAN MI?
KONUT İÇİN DOĞRU ZAMAN MI?
2 milyon TL’nin güncel geri ödemesi
PİYASADA BOZULMA SİNYALİ YOK!
PİYASADA BOZULMA SİNYALİ YOK!
Ünlü bankadan Türkiye hakkında önemli açıklama
'KARTAL PARAMPARÇA ETTİ'
'KARTAL PARAMPARÇA ETTİ'
Marsilya'ya gol şov Fransa'da manşetlerde
'DURUM HIZLA KÖTÜLEŞİYOR'
'DURUM HIZLA KÖTÜLEŞİYOR'
Macron acil toplantı kararı aldı!
“FERDİ, MAHVETTİN BİZİ”
“FERDİ, MAHVETTİN BİZİ”
Şarkıyı duyunca belediye başkanına talimat verdi
POMPADA TRİLYONLUK FATURA!
POMPADA TRİLYONLUK FATURA!
Akaryakıt harcaması yüzde 76 arttı
FENERBAHÇE'DE AYRILIK YAKIN
FENERBAHÇE'DE AYRILIK YAKIN
Kulüp efsanesinin yerine sürpriz isim
YÜZBAŞIOĞLU’NA KÖTÜ HABER
YÜZBAŞIOĞLU’NA KÖTÜ HABER
Müge Anlı’nın eşinin görev yeri belli oldu
KURUYAN GÖL YENİDEN DOLDU
KURUYAN GÖL YENİDEN DOLDU
Geçen yıl yürüyerek geçiyorlardı, bu yıl balık bile var
286 ADRESTE 175 GÖZALTI!
286 ADRESTE 175 GÖZALTI!
13 milyar TL'lik vurgundan İsrail bağlantısı çıktı
BU KEZ İNDİRİM GELİYOR!
BU KEZ İNDİRİM GELİYOR!
Depoları doldurmak için acele etmeyin!
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Boğazından canlı sülük çıkmıştı! Herkesin konuştuğu öğretmen konuştu: Yara sanıyordum, çoğalırsa diye panik oldum
Boğazından canlı sülük çıkan öğretmen konuştu
Kaydet
Erzurum, Erzincan ve Bayburt’a 75 milyon TL’lik destek
Erzurum, Erzincan ve Bayburt’a 75 milyon TL’lik destek
Kaydet
Yumruk büyüklüğünde dolu yağdı! Tarım arazileri zarar gördü
Yumruk büyüklüğünde dolu yağdı!
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.