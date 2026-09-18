Ankara’da müteahhit Ramazan Arıkan’ın ölümünde “dana deviren” detayı: Aile yakınları sanık

Ankara’da 16 Kasım 2025’te hayatını kaybeden müteahhit Ramazan Arıkan’ın, halk arasında “dana deviren” olarak bilinen ksilazin etken maddeli ilaçla zehirlendiği belirlendi. Yaklaşık 400-500 milyon liralık mal varlığı bulunduğu belirtilen Arıkan’ın ölümüne ilişkin davada eski eşi, oğlu ve eski eşinin sevgilisinin de aralarında bulunduğu sanıklar yargılanacak.

Ankara’da 43 yaşındaki müteahhit Ramazan Arıkan’ın ölümüne ilişkin soruşturmada dikkat çeken ayrıntılar ortaya çıktı. Dosyaya giren adli tıp raporları, telefon kayıtları ve kamera görüntülerine göre Arıkan’ın ksilazin etken maddeli ilaçla zehirlendiği tespit edildi. Müşteki avukatı Soner Aslan, olayın Arıkan’ın mal varlığına ulaşmak amacıyla önceden planlandığını öne sürdü.

Davada Arıkan’ın eski eşi Sultan Seki, oğlu Batuhan Arıkan, Seki’nin sevgilisi Mustafa Ünal, kızı Hacer Sude Arıkan, sağlık personeli Ertan Ede, avukat Özge Topsoy ve Teslime Çelik’in de aralarında bulunduğu sanıklar yer alıyor.

Avukat Soner Aslan

AVUKAT: ÖLDÜRME PLANI AYLAR ÖNCE YAPILDI

Müşteki avukatı Soner Aslan’ın iddiasına göre Ramazan Arıkan’ı öldürmeye yönelik plan 2025’in yaz aylarında oluşturuldu. İlk olarak fare zehriyle bir girişimde bulunulduğunu ancak Arıkan’ın hayatta kaldığını ileri süren Aslan, daha sonra farklı bir yöntem kullanıldığını söyledi.

Aslan, Arıkan’ın yaklaşık 400-500 milyon liralık mal varlığına sahip olduğunu ve cinayetin bu mal varlığına ulaşmak amacıyla işlendiğini iddia etti.

Ramazan Arıkan

PİKNİKTE YEMEĞİNE İLAÇ KATILDIĞI İDDİASI

Dosyadaki anlatımlara göre Arıkan, 16 Kasım 2025’te oğlu Batuhan ile pikniğe gitti. Avukat Aslan, Arıkan’ın salatasına ve ayranına ilaç katıldığını, içeceği tükettikten sonra sersemlediğini öne sürdü.

Arıkan’ın daha sonra Mustafa Ünal’ın kullandığı araçla evine götürüldüğü belirtildi.

Aslan, evde Arıkan’a önce suyla ilaç verildiğini, ardından ksilazin içeren maddenin şırıngayla vücuduna enjekte edildiğini ileri sürdü. Enjeksiyonun birden fazla kez yapıldığını iddia eden Aslan, olayın ölümün kesinleşmesine yönelik planlı bir eylem olduğunu savundu.

KULLANILAN İLAÇ KSİLAZİN ÇIKTI

Dosyada kullanılan maddenin ksilazin olduğu belirlendi. Veteriner hekimlikte sakinleştirici olarak kullanılan ve halk arasında “dana deviren” adıyla bilinen maddenin ölümde etkili olduğu ifade edildi.

Aslan, adli tıp raporunun da zehirlenme bulgularını doğruladığını belirterek olay yerinde alkol şişesi bırakıldığını ve ölümün başka nedenlere bağlanmak istendiğini öne sürdü.

4 SANIK TUTUKLU

Soruşturma kapsamında Sultan Seki, Mustafa Ünal, Batuhan Arıkan ve Ertan Ede’nin tutuklu bulunduğu belirtildi. Diğer bazı sanıkların ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı aktarıldı.

Sultan Seki, Batuhan Arıkan ve Mustafa Ünal hakkında tasarlayarak öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor. Diğer sanıklar hakkında ise dosyadaki konumlarına göre öldürmeye yardım etme ve suç delillerini gizleme gibi suçlardan cezalandırma talebinde bulunuldu.

TELEFON VE KAMERA KAYITLARI DOSYADA

Soruşturma dosyasında sanıkların telefon görüşmeleri, kamera kayıtları ve dijital materyaller de delil olarak yer aldı.

Avukat Aslan, Mustafa Ünal’ın telefonunda kullanılan ilaçlara ait fotoğrafların bulunduğunu, sanıkların ifadelerinde ise çelişkiler olduğunu söyledi.

Arıkan’ın ölümüne ilişkin davanın ilk duruşmasının 5 Kasım’da görülmesi bekleniyor.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI