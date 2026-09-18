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Ekonomi

Erzurum, Erzincan ve Bayburt’a 75 milyon TL’lik destek

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Erzurum, Erzincan ve Bayburt’a 75 milyon TL’lik destek
Başlık ResmiErzurum, Erzincan ve Bayburt’a 75 milyon TL’lik destek

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA), Erzurum, Erzincan ve Bayburt illerinde coğrafi işaretli ürünlerin katma değerini artırmak amacıyla 75 milyon TL bütçeli "Anadoludakiler Coğrafi İşaretli Ürünlerin Üretimi ve Tanıtımı Mali Destek Programı"nı ilan etti.

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KUDAKA’dan yapılan açıklamaya göre, 2026 Yılı Çalışma Programı ve Bütçesi kapsamında hayata geçirilen programla bölgedeki tescilli veya tescil süreci resmen başlatılmış coğrafi işaretli ürünlerin üretim, işleme ve tanıtım kapasitelerinin güçlendirilmesi hedefleniyor. Yerel ve kültürel değerlerin sürdürülebilir ekonomik değere dönüştürülmesini amaçlayan program, üretici örgütlerinin rekabet gücünü artırarak ulusal ve uluslararası pazarlara erişimini kolaylaştıracak.

PROJE BAŞINA 10 MİLYON TL’YE KADAR DESTEK

Toplam bütçesi 75 milyon TL olarak belirlenen mali destek programı kapsamında, kabul edilen projelere önemli oranda hibe desteği sağlanacak. Program çerçevesinde proje başına asgari 2 milyon TL, azami ise 10 milyon TL mali destek verilecek. Ajansın sağlayacağı destek oranı, projenin toplam uygun maliyetinin yüzde 25’inden az, yüzde 50’sinden ise fazla olamayacak. Desteklenen projelerin uygulama süreleri ise 12 ile 24 ay arasında değişiklik gösterecek.

"ANADOLUDAKİLER" MARKASIYLA TANITIM ZORUNLULUĞU

Program kurallarına göre, hazırlanacak her projede uygun bütçenin yüzde 10 ile yüzde 25’i oranında bir payın "Anadoludakiler" markasıyla bütünleşik bir tanıtım bileşenine ayrılması gerekiyor. Bu bütçe; coğrafi işaretli ürünlerin tanıtımı, pazarlanması, satışı ve pazara erişim hedeflerinin desteklenmesi amacıyla kullanılacak.

GERÇEK KİŞİLER BAŞVURAMAYACAK

Programa; başvuru rehberinde belirtilen şartları taşıyan kamu kurum ve kuruluşları, mahalli idareler, üniversiteler, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, kooperatifler ve birlikler başvuru yapabilecek. Kurumsal niteliği bulunmayan gerçek kişiler ise program kapsamında başvuru sahibi olamayacak.

SON BAŞVURU 9 KASIM

Projelerin tescil ve onay işlemleri Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden yürütülecek. Potansiyel başvuru sahiplerinin KAYS üzerinden başvurularını 9 Kasım 2026 saat 23.59’a kadar tamamlaması gerekiyor. Başvuru sonrası oluşturulacak taahhütnamelerin ise 16 Kasım 2026 saat 18.00’e kadar e-imza ile imzalanması veya aynı tarihe kadar ıslak imzalı olarak elden ya da posta yoluyla KUDAKA’ya teslim edilmesi şartı bulunuyor.
Programın detayları ve potansiyel başvuru sahiplerine yönelik düzenlenecek yüz yüze bilgilendirme toplantılarının takvimi ajansın resmi internet sitesinden takip edilebilecek.

Editör : MESUT ŞAHİN | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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