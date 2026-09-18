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Spor

Fatih Terim'den övgü yağdırdığı Osimhen'e önemli uyarı: Yeter ki bunu yapmasın!

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Fatih Terim'den övgü yağdırdığı Osimhen'e önemli uyarı: Yeter ki bunu yapmasın!
Başlık ResmiFatih Terimden övgü yağdırdığı Osimhene önemli uyarı: Yeter ki onu yapmasın!

Galatasaray'ın efsane teknik direktörü Fatih Terim, dünyanın en iyi 9 numaraları arasında yer aldığını belirttiği Nijeryalı golcü Victor Osimhen'e çarpıcı bir uyarıda bulundu.

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Galatasaray'da 1974-1985 yılları arasında forma giyen ve 4 dönem teknik direktörlük görevinde bulunan Fatih Terim, Youtube kanalında, sarı-kırmızılı takımın yıldızı Victor Osimhen hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı.

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"OSIMHEN DAHA ÜST SIRADA OLMALI"

ESPN'in dünyanın en iyi forveti sıralamasında Osimhen'in 9'uncu sırada olması hakındada görüşlerini paylaşan deneyimli çalıştırıcı, "Ben daha yüksekte olması gerektiğini düşünüyorum. Birinci de olur dördüncü de. Dünyanın en iyi 9 numaraları arasında. Olağanüstü esnek bir vücuda sahip. O boya o fiziğe rağmen, röveşatayla gol atmak, uzun adımlarla daha önce müdahale ediyor, başka tip bir oyuncu" şeklinde konuştu.

Fatih Terim, Galatasaray formasıyla lig şampiyonluğu yaşayamasa da 3 Türkiye Kupası, 2 Cumhurbaşkanlığı, 1 Başbakanlık Kupası kaldırdı.
Başlık ResmiFatih Terim, Galatasaray formasıyla lig şampiyonluğu yaşayamasa da 3 Türkiye Kupası, 2 Cumhurbaşkanlığı, 1 Başbakanlık Kupası kaldırdı.

"EKMEĞİNİ TAŞTAN ÇIKARIYOR"

Osimhen’in mücadele gücüne ve golcülüğüne vurgu yapan Fatih Terim, “Yeter ki oyuna konsantre olsun, baş başa mücadele etmek çok zor bir adam. Aklında yokken, pozisyonun yokken de gol atıyor. Kendi ekmeğini taştan çıkarıyor. Hata yaptınız mı, cezanızı kesiyor" sözlerini sarf etti.

Victor Osimhen, Galatasaray'da 3'üncü sezonunu geçiriyor.
Başlık ResmiVictor Osimhen, Galatasaray'da 3'üncü sezonunu geçiriyor.

"YETER Kİ GEREKSİZ SİNİRLENMESİN"

Osimhen'in dikkat etmesi gereken noktayı açıklayan Galatasaray efsanesi, "Victor Osimhen bambaşka bir oyuncu; yani başka bir tip oyuncu. Yeter ki gereksiz sinirlenmesin, gereksiz stres yapmasın" ifadelerini kullandı.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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