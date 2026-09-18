Tokat’ın Niksar ilçesinde yağmur suları ve rüzgârın aşındırmasıyla binlerce yılda oluşan Dilim Kayalar, ilginç şekilleri ve renk tonlarıyla görenleri hayran bırakıyor. Yerden bakıldığında sivri kaya sütunlarını andıran doğal oluşum, havadan ise dev bir taş labirenti görünümüne bürünüyor.

Niksar ilçesi Gökçeli beldesindeki Dilim Kayalar, görenleri kendine hayran bırakıyor. Dağın bir bölümünün zamanla çökmesi, yağmur suları ve rüzgârın kayaçları aşındırması sonucu oluşan irili ufaklı kayalar, sarıdan kahverengiye uzanan farklı renk tonlarıyla görsel şölen sunuyor.

795 metre yükseklikte doğanın şaşırtan eseri! Binlerce yılda bu hale gelmiş

Yerden bakıldığında sivri kaya sütunlarıyla dikkati çeken doğal oluşum, havadan görüntülendiğinde ise adeta dev bir taş labirenti andırıyor. Kapadokya'daki kaya oluşumlarını hatırlatan bölge, özellikle doğa yürüyüşü yapmak ve manzara fotoğrafı çekmek isteyenlerin ilgisini çekiyor.

795 metre yükseklikte doğanın şaşırtan eseri! Binlerce yılda bu hale gelmiş

795 METRE YÜKSEKLİKTE DOĞAL GÜZELLİK

Deniz seviyesinden 795 metre yükseklikte yer alan Dilim Kayalar, doğal dokusu korunarak oluşturulacak yürüyüş ve seyir alanlarıyla ekoturizm ile jeoturizm açısından önemli bir cazibe merkezine dönüşecek. Daha önce tabiat anıtı ilan edilerek koruma altına alınan 19,41 hektarlık alanın tanıtım çalışmalarının artırılmasıyla Tokat turizmine katkı sağlaması bekleniyor.

795 metre yükseklikte doğanın şaşırtan eseri! Binlerce yılda bu hale gelmiş

“KENDİMİ BİLDİM BİLELİ BU ŞEKİLDELER”

Toprağın zamanla rüzgar ve yağmur sularıyla aşınarak bu şekilleri oluşturduğunu söyleyen yöre halkından Ahmet Çoban, "Bu dilim kayalar toprak, rüzgar ve yağmurun etkisiyle asırlar önce oluşan kaya değil topraktır. Rüzgar ve yağmur sularıyla toprak bu hale geldi. 56 yaşındayım, kendimi bildim bileli bu şekildeler.

795 metre yükseklikte doğanın şaşırtan eseri! Binlerce yılda bu hale gelmiş

Görüntüsü Kapadokya'yı andırıyor. Peri bacalarına benziyor. Burası tabiat anıtı olarak tescillendi. Doğaseverler buraya gelip, fotoğraf çekip gezi yapıyorlar. Daha 3 ay önce Marmara Üniversitesi'nden öğrenciler gelerek gezdiler.

795 metre yükseklikte doğanın şaşırtan eseri! Binlerce yılda bu hale gelmiş

Doğaseverler sık sık buraya geliyorlar. İnşallah buraya yürüyüş yolları, cam balkon yapılarak turizme kazandırılacak şekle getirirlerse daha da memnun oluruz. Yöre halkı olarak biz de mutlu oluruz" dedi.

795 metre yükseklikte doğanın şaşırtan eseri! Binlerce yılda bu hale gelmiş

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: İHLAS HABER AJANSI