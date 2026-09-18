Akaryakıt fiyatlarındaki yükseliş, kartlı harcamalara yansıdı. 2026’nın ilk 7 ayında banka ve kredi kartlarıyla akaryakıt alışverişine ödenen toplam tutar 1,1 trilyon TL’ye yaklaştı. Geçen yılın aynı döneminde söz konusu tutar 621 milyar TL seviyesinde gerçekleşmişti. Rakamlar, akaryakıt faturasının bu yıl %76 arttığını gösterdi. Bu arada son gelen zamla birlikte motorinin litresi İstanbul’da 100 TL’yi aşmıştı.

Küresel petrol fiyatlarında bu yıl yaşanan yükseliş ve yurt içinde akaryakıt fiyatlarına gelen artışlar, sürücülerin faturasını da büyüttü. 2026 yılının ilk 7 ayına ilişkin kartlı ödeme verileri, akaryakıt harcamalarında dikkat çekici bir artış yaşandığını ortaya koydu.

Ocak ayında kredi kartlarıyla akaryakıta 96,5 milyar TL, şubatta ise 100,5 milyar TL harcandı. Orta Doğu’daki çatışmaların başladığı mart ayında ise rakamda belirgin bir sıçrama yaşandı. Kredi kartıyla yapılan akaryakıt harcaması 126,29 milyar TL’ye, banka kartıyla yapılan harcama ise 29,04 milyar TL’ye çıktı.

MARTTA HIZLANDI

İlk çeyreğin sonunda kredi kartlarıyla yapılan akaryakıt harcaması 323,39 milyar TL olurken, banka kartlarıyla yapılan harcama 72,45 milyar TL olarak gerçekleşti. Böylece yılın ilk 3 ayında iki kart grubunun toplam harcaması 395,84 milyar TL’ye ulaştı.

Akaryakıt fiyatlarındaki yükseliş özellikle taşımacılık ve lojistik sektöründe kullanılan motorinin maliyetini artırırken, yükselen pompa fiyatları hane halkı ve işletmelerin kartlı ödeme miktarlarına da yansıdı.

Pompada trilyonluk fatura! Akaryakıt harcaması yüzde 76 arttı

İKİNCİ ÇEYREKTE 500 MİLYAR TL

Nisan, mayıs ve haziran aylarını kapsayan ikinci çeyrekte ise harcama temposu daha da yükseldi. Bu üç aylık dönemde kredi kartlarıyla akaryakıta 405,33 milyar TL, banka kartlarıyla ise 95,22 milyar TL ödendi. Böylece ikinci çeyrekte kartlarla yapılan toplam akaryakıt harcaması 500,55 milyar TL’ye çıktı.

İlk iki çeyrek birlikte değerlendirildiğinde, ocak-haziran döneminde banka ve kredi kartlarıyla akaryakıta yapılan toplam ödeme 896,39 milyar TL oldu.

Pompada trilyonluk fatura! Akaryakıt harcaması yüzde 76 arttı

TEMMUZDA 200 MİLYAR TL

Temmuz ayında da yükseliş devam etti. Yaz aylarında artan seyahat trafiği ve ekonomik hareketlilikle birlikte kredi kartıyla yapılan akaryakıt harcaması 161,33 milyar TL’ye yükseldi. Banka kartlarıyla yapılan harcama ise 38,81 milyar TL oldu.

Böylece sadece temmuz ayında kartlarla akaryakıt istasyonlarında yapılan toplam ödeme 200,14 milyar TL’ye ulaştı.

7 AYLIK FATURA 1,1 TRİLYON TL

Ocak-temmuz döneminin tamamı dikkate alındığında, akaryakıt harcamalarında ortaya çıkan toplam büyüklük dikkat çekiyor.

Banka kartlarıyla 7 ayda 276 milyon 211 bin 983 işlem gerçekleştirilirken, bu işlemlerin toplam tutarı 206 milyar 488,89 milyon TL oldu.

Kredi kartlarında ise 455 milyon 586 bin 679 işlem yapılırken, toplam harcama 890 milyar 74,39 milyon TL olarak kaydedildi.

YÜZDE 76’LIK ARTIŞ

İki kart grubunun toplamında, yılın ilk 7 ayında akaryakıt için yapılan kartlı ödeme 1 trilyon 96 milyar 563 milyon TL’ye ulaştı.

Geçen yılın aynı döneminde kartla yapılan toplam akaryakıt alışverişi 621 milyar 15 milyon TL seviyesinde gerçekleşmişti. Böylece bu yılki yakıt harcaması, geçen yıla kıyasla %76,45 yükseldi.

Bu arada kredi kartlarının toplam içindeki payı yaklaşık %81,2 olurken, banka kartlarının payı %18,8 seviyesinde kaldı.

100 TL’Yİ AŞTI

Bu arada İstanbul Avrupa yakasında dün gelen son fiyat artışıyla birlikte motorinin litre fiyatı 100,31 TL’ye çıkmıştı. Bu gece yarısı ise motorine 4 lira 9 kuruş indirim bekleniyor. Benzinin litresi ise 80,31 TL’den devam ediyor.

Küresel piyasalarda Brent petrolün varil fiyatı ise Orta Doğu’daki belirsizliklerle birlikte 9 Eylül’den bu yana 100 dolar üzerindeki seyrini koruyor.