Marsilya maçı için karar: Beşiktaş kaptanı Orkun Kökçü'nün son durumu

Beşiktaş'ın sahasında Fransız ekibi Olympique Marsilya ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi maçı öncesi antrenmanda ayak parmağında ağrı hisseden Orkun Kökçü'nün son durumu belli oldu.

Beşiktaş-Olympique Marsilya karşılaşması öncesinde Orkun Kökçü gelişmesi yaşandı. Siyah-beyazlılarda antrenman sonrası ayak parmağında problem yaşayan milli futbolcuyla ilgili yeni bilgi geldi.

TRT Spor'un haberine göre; Orkun Kökçü, yaşadığı probleme rağmen teknik direktör Vincenzo Italiano tarafından Marsilya maçında kadroya alınacak.

Beşiktaş kaptanı Orkun Kökçü, bu sezon sergilediği performansla alkış alıyor.

UEFA Avrupa Ligi İlk hafta karşılaşmada takım arkadaşlarını yalnız bırakmayacak yıldız oyuncunun, Marsilya karşısında ilk 11'de başlayıp başlamayacağı belirsiz.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ