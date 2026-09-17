Ankara'da halk sağlığını tehlikeye atan 838 kilo süt ve süt ürünü yakalandı

Ankara'da bir iş yerine yapılan operasyonda halk sağlığını tehlikeye atan piyasa değeri 400 bin lira olan 838 kilo süt ve süt ürünü ele geçirildi. Yakalanan malzemeler ekipler tarafından imha edildi.

Ankara'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, halk sağlığını tehlikeye düşüren 838 kilogram süt ve süt ürünü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından paylaşılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından gerçekleştirilen araştırma sonucu A.A'nın iş yerinde sahte gıda satışı yapıldığı belirlendi.

PİYASA DEĞERİ 400 BİN LİRA

KOM Şube Müdürlüğü, Yenimahalle İlçe Jandarma Komutanlığı ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından iş yerinde gerçekleştirilen aramada, piyasa değeri yaklaşık 400 bin lira olan niteliği değiştirilmiş 838 kilogram süt ve süt ürünü yakalandı.

Yakalanan malzemeler Yenimahalle İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından imha edilirken, konu hakkında adli işlem başlatıldı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: ANADOLU AJANSI