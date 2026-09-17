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Şile'de hayvanat bahçesinden kaçan deve kuşu vatandaşları şaşırttı

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İstanbul Şile'de hayvanat bahçesinden kaçan bir deve kuşu caddede koşarken görüldü. Vatandaşların ihbarı sonrasında bölgeye giden itfaiye kısa sürede deve kuşunu yakaladı.

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İstanbul Şile'de hayvanat bahçesinden kaçan bir deve kuşu trafikte kaosa sebep olurken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yakalanarak sahibine verildi.

Şile'de Kumbaba Caddesi üstünde başıboş biçimde dolaşan bir deve kuşu, kısa sürede trafikte kaosa ve şaşkınlığa neden oldu. Yoldan geçen otomobillerin arasında koşan deve kuşunu fark eden vatandaşlar durumu hemen yetkililere haber verdi.

İhbar sonrasında olay yerine gelen itfaiye ekipleri, caddede güvenlik tedbiri alarak devekuşunu yakalamak amacıyla çalışma başlattı. Ekiplerin müdahalesi sonucunda kısa sürede yakalanan deve kuşu, sahibine verildi.

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Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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