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Yaşam

Bitlis'te yaşlı adam tehlikeye aldırış etmeden boz ayıları elleriyle besledi

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Bitlis'te Nemrut Kalderası'nda gezmeye çıkan vatandaşlar yaşlı bir adamın boz ayıları elleriyle beslediğini görünce şaşkınlık yaşadı. Yaşlı adamın ayıları beslediği anlar kameralar tarafından kaydedildi.

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Bitlis'in Ahlat, Güroymak ve Tatvan ilçe sınırları içerisinde yer alan Nemrut Kalderası'nda yaşayan ayıları tehlikeye aldırış etmeden elle besleyen yaşlı adamın görüntüsü hayretler içinde bıraktı.

Nemrut Krater Gölü'ne gezmeye çıkan vatandaşlar, gölün etrafında yiyecek arayan boz ayılarla karşılaştı. Vatandaşlardan yaşlı bir adamın tehlikeye aldırış etmeksizin boz ayıları elle beslemesi vatandaşların cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi.

Bitliste yaşlı adam tehlikeye aldırış etmeden boz ayıları elleriyle besledi
Başlık ResmiBitliste yaşlı adam tehlikeye aldırış etmeden boz ayıları elleriyle besledi

Nemrut Krater Gölü çevresinde sık sık görülen ayıların doğal alanında beslenmesinin hem insanlar hem de hayvanlar için tehlikeli olduğunu ifade eden yetkililer, vatandaşların yabani hayvanlara yaklaşmaması ve yiyecek vermemesi hususunda uyarıda bulunuyor.

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Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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