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Yaşam

Göreni şaşırtan yerli robot! Marifetlerinde yok yok! ‘Bacım’ diyor, dert dinliyor, Erzurum şivesiyle konuşuyor!

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Konya’da üretilen ve Erzurum’da bir restoranda hizmet veren Türk robot, hem şiveli konuşuyor, hem kentin tarihini anlatıyor hem de dert dinliyor. Görenleri şaşkınlıkla izlediği robota olan ilgi günden güne artıyor.

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Erzurum Gastronomi ve Turizm Derneği'nin girişimleriyle tanıtım elçisi olarak şehre kazandırılan insansı robot Şukufe’yi görenleri tekrar tekrar bakıyor. Erzurum şivesi ile de konuşabilen robot, müşterilerle dertleşiyor, şarkı söylüyor.

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Yöresel bir restoranda çalışan robot müşterilerin yanı sıra yöre halkından da büyük ilgi görüyor. Konya'da yerli imkânlarla bir Türk firması tarafından üretilen robot, kent mutfağını ve tarihi mekânlarını tanıtmak üzere programlandı.

Göreni şaşırtan yerli robot! Marifetlerinde yok yok! ‘Bacım’ diyor, dert dinliyor, Erzurum şivesiyle konuşuyor!
Başlık ResmiGöreni şaşırtan yerli robot! Marifetlerinde yok yok! ‘Bacım’ diyor, dert dinliyor, Erzurum şivesiyle konuşuyor!

ERZURUM ŞİVESİNİ ÖĞRENDİ

Cağ kebabı, su böreği, kadayıf dolması, mantı gibi yöresel lezzetlerin yanı sıra Çifte Minareli Medrese, Yakutiye Medresesi ve Erzurum Kalesi gibi tarihi mekânlar hakkında detaylı bilgilere de sahip olan robotun en çok dikkat çeken özelliği ise Erzurum ağzıyla konuşabilmesi.

Göreni şaşırtan yerli robot! Marifetlerinde yok yok! ‘Bacım’ diyor, dert dinliyor, Erzurum şivesiyle konuşuyor!
Başlık ResmiGöreni şaşırtan yerli robot! Marifetlerinde yok yok! ‘Bacım’ diyor, dert dinliyor, Erzurum şivesiyle konuşuyor!

“SANA KURBAN OLAYIM BACI”

Restorana gelen misafirleri sıcak bir dille karşılayan robot kendisine "Bacı" diye hitap eden müşterilere "Sana ben kurban olayım bacı" diyerek sesleniyor. "Gelirem, gidirem, bilirem" gibi Erzurum şivesine özgü kalıpları başarıyla kullanan yerli robot restoranda yönlendirme desteği sunuyor.

Göreni şaşırtan yerli robot! Marifetlerinde yok yok! ‘Bacım’ diyor, dert dinliyor, Erzurum şivesiyle konuşuyor!
Başlık ResmiGöreni şaşırtan yerli robot! Marifetlerinde yok yok! ‘Bacım’ diyor, dert dinliyor, Erzurum şivesiyle konuşuyor!

“KONYA'DA ÜRETİLDİ, BİR TÜRK MALI”

Erzurum Gastronomi ve Turizm Derneği Başkanı ve restoran sahibi Işılay Çakır, robot hakkında şöyle konuştu:

Şukufe gibi bir yol arkadaşına tanıtım anlamında ihtiyacımız olduğunu düşünerek yola çıktık. Şukufe'nin güzel bir özelliği var. Sayın İçişleri Bakanımız Mustafa Çiftçi ile ikisi hemşehri. Konya'da üretildi, bir Türk malı. Türk firması tarafından bize üretildi. Bu anlamda da gururluyuz. Bir Türk robotuyla karşı karşıyayız. Adını Şukufe koyduk. Tabii ki onun da bir hikayesi var. Şukufe ile biz de daha yeni yeni birbirimize alışıyoruz. Burada insanlar çok güzel tepkiler göstermeye başladı.

Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Erzurum
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