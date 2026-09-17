Borsa yeni güne nasıl başladı? Yatırımcı için kritik seviyeler geldi!

Borsa İstanbul endeksi dünkü %5,54’lük kaybın ardından, bugüne de %1,32 düşüşle 12.948 puandan başladı. Ardından gelen alımlarla endeks yeniden 13 binin üzerine yöneldi. Piyasa, Finansal İstikrar Komitesinden gelecek kararları bekliyor. Ata Yatırım ve Ak Yatırım tarafından yapılan değerlendirmelerde, fon piyasasındaki likidite sıkışıklığına dikkat çekildi. Garanti BBVA Yatırım ise 13.200-13.500 aralığını direnç olarak izliyor.

Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksi dün yüzde 5,54 gerileyerek 13.122 puandan kapanırken, bankacılık endeksindeki kayıp yüzde 6,38'e, sanayi endeksindeki düşüş ise yüzde 5,79'a ulaştı. Satışlar yüksek işlem hacmiyle endeks geneline yayıldı. Ata Yatırım ve Ak Yatırım tarafından yapılan değerlendirmelerde, fon piyasasındaki likidite sıkışıklığına dikkat çekildi.

Borsada bugünkü işlemler de yüzde 1,32 düşüşle 12.948 puandan başladı. Ardından gelen alımlarla endeks yeniden 13 bin puanın üzerine yöneldi.

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PİYASADA NELER YAŞANDI?

Bazı fonlara ilişkin ödeme ve temerrüt haberlerinin piyasada tedirginliği artırdığı belirtildi.

Ak Yatırım, bazı kurumların SPK düzenlemesinin tanıdığı imkân kapsamında günlük fiyat açıklama uygulamasını sona erdirerek fon ödemelerini aylık yapacağı yönünde bildirimlerde bulunduğunu aktardı. Garanti BBVA Yatırım ise VİOP'ta teminat tamamlama çağrısının 1,7 milyar TL ile hazirandan bu yana en yüksek seviyeye çıktığını bildirdi.

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DİKKATLER BU TOPLANTIDA

Piyasanın bugünkü ana gündemi Finansal İstikrar Komitesi olacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığındaki toplantıda, son dönemde finansal piyasalarda yaşanan dalgalanmanın ele alınması bekleniyor.

Ak Yatırım, Komite'den sermaye piyasalarının etkinliğini artırmaya yönelik kararlar gelebileceğine dikkat çekti. Kurum, BİST'teki satış baskısının bir süre daha hafifleyerek devam edebileceği beklentisini de paylaştı.

BİST 100'DE KRİTİK SEVİYELER

Bu arada teknik görünümdeki bozulma da dikkat çekiyor. Ak Yatırım, BİST 100 endeksinin 13.377 seviyesindeki 200 günlük hareketli ortalamanın altına gerilediğini belirterek, 13.000, 12.817 ve 12.626 seviyelerini destek olarak gösterdi.

Garanti BBVA Yatırım ise 12.500-12.000 bölgesini destek, 13.200-13.500 aralığını direnç olarak izliyor.

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Kurum, yaşanan dalgalanmanın makroekonomik faktörlerden kaynaklanmaması nedeniyle BİST 100'e ilişkin önceki değerlendirmesinde değişiklik olmadığını belirtti. Garanti BBVA Yatırım ayrıca, endeksin aşırı satım seviyelerine yaklaştığını ve piyasada dalgalı görünümün sürebileceğini aktardı.