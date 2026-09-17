Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Ekonomi

Petrolde yükseliş durdu! İşte fiyatları frenleyen 3 gelişme

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Petrolde yükseliş durdu! İşte fiyatları frenleyen 3 gelişme
Başlık ResmiPetrolde yükseliş durdu! İşte fiyatları frenleyen 3 gelişme

Hafta başında 110 dolar sınırına kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, haftanın ikinci yarısında 106 doların altına geriledi. Suudi Arabistan’ın devre dışı kalan Doğu-Batı petrol hattının yarısının birkaç gün içinde kullanıma açılabileceği yönündeki haberlerin yanı sıra Hürmüz’den geçiş çabalarının artması ve ABD’de stokların beklentilerden daha az gerilemesi, petrol piyasasındaki stresi de bir miktar düşürdü.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A
Ömer Faruk Bingöl
ÖMER FARUK BİNGÖL

Küresel piyasalarda Brent petrolün varil fiyatı 16 Eylül işlemlerinde %2,64 geriledi ve 105,61 dolardan kapandı. Bugünkü ilk işlemlerde de fiyatlar 105,85 dolara yakın seviyelerde denge arayışını sürdürdü. Haftanın ilk yarısında 110 dolara yaklaşan Brent petrol fiyatında sınırlı da olsa geri çekilme takip ediliyor. Piyasalarda Suudi Arabistan’ın kritik petrol altyapısının yeniden devreye alınmasına yönelik planlar, Hürmüz Boğazı’ndan petrol sevkiyatının artırılması çabaları ve küresel stoklarda yaşanan gelişmeler takip ediliyor. Petrol piyasasını etkileyen son gelişmelere bakıldığında; Suudi Arabistan’ın Doğu-Batı petrol boru hattını yeniden devreye alma planı, fiyatlarda daha fazla yükselişin önüne geçti.

BORU HATTI İÇİN 6 HAFTA

Bölgeden aktarılan haberlere göre Suudi Aramco, geçen hafta insansız hava araçlarıyla düzenlenen saldırıların ardından devre dışı kalan yaklaşık 1.200 kilometrelik boru hattının kapasitesinin yarısını birkaç gün içinde kullanıma açmayı hedefliyor. Tam kapasiteye dönüşün ise yaklaşık 6 hafta içinde gerçekleşmesi planlanıyor.

Boru hattının toplam kapasitesi günlük yaklaşık 7 milyon varil seviyesinde bulunuyor. Söz konusu hat, Suudi Arabistan'ın doğusundaki petrol üretim bölgelerini, Kızıldeniz kıyısındaki Yanbu Limanı'na bağlıyor. Bu özelliğiyle Hürmüz Boğazı'nı “bypass” eden kritik bir rota oluşturuyor.

Petrolde yükseliş durdu! İşte fiyatları frenleyen 3 gelişme
Başlık ResmiPetrolde yükseliş durdu! İşte fiyatları frenleyen 3 gelişme

GÜNLÜK ARZIN YÜZDE 4’Ü…

Boru hattının saldırı sonrası tamamen devre dışı kalması, küresel piyasada Suudi petrolünün önemli bir bölümünün ihracat kapasitesinin riske girebileceği endişesini artırmıştı. Hattın uzun süre kapalı kalmasının küresel petrol arzının yaklaşık yüzde 4'ü kadarını tehdit edebileceğini bildirilmişti. Son gelişmeler “arz kaybının kalıcı olmayabileceği” beklentisini güçlendirdi.

HÜRMÜZ BOĞAZI ÇABALARI

Bu arada Suudi Arabistan'ın, ABD'nin askeri desteğiyle Hürmüz'den petrol akışını artırmaya çalıştığı da ifade ediliyor. Ayrıca Suudi Arabistan’ın, Umman'ın Sohar Limanı'nda gemiden gemiye petrol transferleri gerçekleştirerek, boru hattındaki aksamanın ihracat üzerindeki etkisini azaltmaya başladığı da bildiriliyor. Bu gelişmeler de petrol arzında daha büyük ve kalıcı bir açık oluşacağı endişesini azalttı. Hürmüz Boğazı'ndaki riskin ortadan kalkmadığına dikkat çeken uzmanlar, geçiş yapan gemi sayısının hâlâ düşük seviyelerde bulunduğunu ve bölgedeki askeri gerilim devam ettiğini hatırlatıyor.

ÖNERİLEN HABERLER
FED sonrası altını ne bekliyor? Ünlü stratejist seviye vererek açıkladı
EKONOMİ

FED sonrası altını ne bekliyor? Ünlü stratejist seviye vererek açıkladı

ABD’DE PETROL STOKLARI

Petrol fiyatlarında düşüşü destekleyen bir diğer gelişme ise ABD'nin haftalık petrol stokları oldu. ABD Enerji Enformasyon İdaresi'nin (EIA) verilerine göre, 11 Eylül'de sona eren haftada ABD'nin ticari ham petrol stokları 640 bin varil azalarak 423,4 milyon varile geriledi. Ancak piyasada yaklaşık 1,6 milyon varillik düşüş bekleniyordu. Tahminlerden daha küçük bir düşüş yaşanması petrol fiyatlarındaki yükselişe destek vermedi.

PETROLDE BEKLENTİLER

Petrol için kritik eşiğin hâlâ Hürmüz Boğazı ve Suudi petrol altyapısının sürdürülebilir şekilde çalışıp çalışamayacağının olduğunu aktaran analistler, “Doğu-Batı boru hattında planlanan kısmi kapasite gerçekten birkaç gün içinde devreye girerse ve Hürmüz'deki petrol akışı yüksek seviyelerde kalırsa, arz endişeleri hafifleyebilir. Buna karşılık yeni saldırılar veya Hürmüz'deki geçişlerin belirgin azalması halinde, piyasadaki risk primi yeniden yükselebilir” uyarısında bulunuyor.

Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Ekonomi
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
LGBT FONU İÇ SAVAŞ İÇİN!
LGBT FONU İÇ SAVAŞ İÇİN!
Sapkın derneklerin tek hedefi ahlaksızlık değil
TARLADA 5, MARKETTE 100 TL!
TARLADA 5, MARKETTE 100 TL!
Zincire halka eklendi fiyatlar katlandı
HUSİLER CEPHEYİ BÜYÜTÜYOR
HUSİLER CEPHEYİ BÜYÜTÜYOR
Bütün dengeler bir anda değişiyor
FED SONRASI ALTINI NE BEKLİYOR?
FED SONRASI ALTINI NE BEKLİYOR?
Ünlü stratejist seviye vererek açıkladı
İKİ YÜZLÜ KANARYA
İKİ YÜZLÜ KANARYA
Avrupa'da bileği bükülmüyor, ligde darmadağın
ANNE VE BABASI TUTUKLANDI
ANNE VE BABASI TUTUKLANDI
Türkiye kayıp Büşra'nın akıbetini merak ediyor!
AVRUPA LİGİ'NDE HEDEFİ GÖSTERDİ
AVRUPA LİGİ'NDE HEDEFİ GÖSTERDİ
Italiano, Marsilya'yı gözüne kestirdi
GIDA TERÖRÜ VAR MIYMIŞ?
GIDA TERÖRÜ VAR MIYMIŞ?
Milyonları etkileyen tezgâh deşifre oldu
AİLENİN KORUNMASINA KARŞILAR
AİLENİN KORUNMASINA KARŞILAR
Yeni Parti ve DEM Parti operasyonları istemiyor!
EMEKLİ UZMAN ÇAVUŞ DEHŞETİ
EMEKLİ UZMAN ÇAVUŞ DEHŞETİ
Boşandığı eşini ve oğlunu vurup intihar etti
PERSONEL ÇOK, HİZMET YOK!
PERSONEL ÇOK, HİZMET YOK!
Okul temizliği için üç formül masada
DIŞ DESTEKLER KONTROL EDİLMELİ!
DIŞ DESTEKLER KONTROL EDİLMELİ!
LGBT’yi istihbarat örgütleri besliyor
FED KARARI SİNİRLENDİRDİ
FED KARARI SİNİRLENDİRDİ
Trump: Faizi hemen düşürün
ARACI SAYISI DÜŞECEK
ARACI SAYISI DÜŞECEK
Hal Yasası’nın yeni dönemde çıkarılması bekleniyor
'ÖNCE ÇIK, BUNUN HESABINI VER'
'ÖNCE ÇIK, BUNUN HESABINI VER'
Aziz Yıldırım'dan ünlü yorumcuya yaylım ateşi!
İPHONE 17'Yİ GERİDE BIRAKTI
İPHONE 17'Yİ GERİDE BIRAKTI
En çok satan telefon serisi belli oldu
SALDIRILAR DERHAL SONA ERMELİ
SALDIRILAR DERHAL SONA ERMELİ
Dışişleri: Mekke'nin hedef alınmasını kınıyoruz
"ENFLASYON ÇOK YÜKSEK"
Fed faiz artırdı, Başkan Warsh konuştu
"PISA'DA OKULLARI BİZ SEÇTİK"
OECD direktörü gazetemize açıkladı!
TURNE GELİRİ GAZZE'YE
TURNE GELİRİ GAZZE'YE
Bağışıyla Sheeran ve Kraft'a meydan okudu!
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
FED sonrası altını ne bekliyor? Ünlü stratejist seviye vererek açıkladı
FED sonrası altını ne bekliyor? Ünlü stratejist seviye vererek açıkladı
Kaydet
6 maçta 28 gol! Barcelona bu hafta da rakibine 7 attı
6 maçta 28 gol! Barcelona bu hafta da rakibine 7 attı
Kaydet
Torreira'nın beklediği haber geldi! 26 kişilik listede yer aldı
Torreira'nın beklediği haber geldi! 26 kişilik listede yer aldı
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.