Petrolde yükseliş durdu! İşte fiyatları frenleyen 3 gelişme

Hafta başında 110 dolar sınırına kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, haftanın ikinci yarısında 106 doların altına geriledi. Suudi Arabistan’ın devre dışı kalan Doğu-Batı petrol hattının yarısının birkaç gün içinde kullanıma açılabileceği yönündeki haberlerin yanı sıra Hürmüz’den geçiş çabalarının artması ve ABD’de stokların beklentilerden daha az gerilemesi, petrol piyasasındaki stresi de bir miktar düşürdü.

Küresel piyasalarda Brent petrolün varil fiyatı 16 Eylül işlemlerinde %2,64 geriledi ve 105,61 dolardan kapandı. Bugünkü ilk işlemlerde de fiyatlar 105,85 dolara yakın seviyelerde denge arayışını sürdürdü. Haftanın ilk yarısında 110 dolara yaklaşan Brent petrol fiyatında sınırlı da olsa geri çekilme takip ediliyor. Piyasalarda Suudi Arabistan’ın kritik petrol altyapısının yeniden devreye alınmasına yönelik planlar, Hürmüz Boğazı’ndan petrol sevkiyatının artırılması çabaları ve küresel stoklarda yaşanan gelişmeler takip ediliyor. Petrol piyasasını etkileyen son gelişmelere bakıldığında; Suudi Arabistan’ın Doğu-Batı petrol boru hattını yeniden devreye alma planı, fiyatlarda daha fazla yükselişin önüne geçti.

BORU HATTI İÇİN 6 HAFTA

Bölgeden aktarılan haberlere göre Suudi Aramco, geçen hafta insansız hava araçlarıyla düzenlenen saldırıların ardından devre dışı kalan yaklaşık 1.200 kilometrelik boru hattının kapasitesinin yarısını birkaç gün içinde kullanıma açmayı hedefliyor. Tam kapasiteye dönüşün ise yaklaşık 6 hafta içinde gerçekleşmesi planlanıyor.

Boru hattının toplam kapasitesi günlük yaklaşık 7 milyon varil seviyesinde bulunuyor. Söz konusu hat, Suudi Arabistan'ın doğusundaki petrol üretim bölgelerini, Kızıldeniz kıyısındaki Yanbu Limanı'na bağlıyor. Bu özelliğiyle Hürmüz Boğazı'nı “bypass” eden kritik bir rota oluşturuyor.

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Boru hattının saldırı sonrası tamamen devre dışı kalması, küresel piyasada Suudi petrolünün önemli bir bölümünün ihracat kapasitesinin riske girebileceği endişesini artırmıştı. Hattın uzun süre kapalı kalmasının küresel petrol arzının yaklaşık yüzde 4'ü kadarını tehdit edebileceğini bildirilmişti. Son gelişmeler “arz kaybının kalıcı olmayabileceği” beklentisini güçlendirdi.

HÜRMÜZ BOĞAZI ÇABALARI

Bu arada Suudi Arabistan'ın, ABD'nin askeri desteğiyle Hürmüz'den petrol akışını artırmaya çalıştığı da ifade ediliyor. Ayrıca Suudi Arabistan’ın, Umman'ın Sohar Limanı'nda gemiden gemiye petrol transferleri gerçekleştirerek, boru hattındaki aksamanın ihracat üzerindeki etkisini azaltmaya başladığı da bildiriliyor. Bu gelişmeler de petrol arzında daha büyük ve kalıcı bir açık oluşacağı endişesini azalttı. Hürmüz Boğazı'ndaki riskin ortadan kalkmadığına dikkat çeken uzmanlar, geçiş yapan gemi sayısının hâlâ düşük seviyelerde bulunduğunu ve bölgedeki askeri gerilim devam ettiğini hatırlatıyor.

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ABD’DE PETROL STOKLARI

Petrol fiyatlarında düşüşü destekleyen bir diğer gelişme ise ABD'nin haftalık petrol stokları oldu. ABD Enerji Enformasyon İdaresi'nin (EIA) verilerine göre, 11 Eylül'de sona eren haftada ABD'nin ticari ham petrol stokları 640 bin varil azalarak 423,4 milyon varile geriledi. Ancak piyasada yaklaşık 1,6 milyon varillik düşüş bekleniyordu. Tahminlerden daha küçük bir düşüş yaşanması petrol fiyatlarındaki yükselişe destek vermedi.

PETROLDE BEKLENTİLER

Petrol için kritik eşiğin hâlâ Hürmüz Boğazı ve Suudi petrol altyapısının sürdürülebilir şekilde çalışıp çalışamayacağının olduğunu aktaran analistler, “Doğu-Batı boru hattında planlanan kısmi kapasite gerçekten birkaç gün içinde devreye girerse ve Hürmüz'deki petrol akışı yüksek seviyelerde kalırsa, arz endişeleri hafifleyebilir. Buna karşılık yeni saldırılar veya Hürmüz'deki geçişlerin belirgin azalması halinde, piyasadaki risk primi yeniden yükselebilir” uyarısında bulunuyor.

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