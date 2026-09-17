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Ekonomi

Hal yasası’nın yeni yasama döneminde çıkarılması bekleniyor! Kayıt dışılık azalacak aracı sayısı düşecek

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Hal yasası’nın yeni yasama döneminde çıkarılması bekleniyor! Kayıt dışılık azalacak aracı sayısı düşecek
Başlık ResmiHal yasası’nın yeni yasama döneminde çıkarılması bekleniyor! Kayıt dışılık azalacak aracı sayısı düşecek

Üreticiden aldığı ürünün fiyatını sahte faturalarla katlayarak vatandaşın ürünü pahalıya almasına sebep olan kesimlere yönelik operasyonun ardından gözler Hal Yasası’na çevrildi. Kanunun yeni yasama döneminde çıkması bekleniyor.

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Cemal Emre Kurt
CEMAL EMRE KURT

Üreticiden aldığı ürünün fiyatını sahte faturalarla katlayarak hem haksız kazanç sağlayan hem de vatandaşın ürünü pahalıya almasına sebep olan kesimlere yönelik operasyonun ardından gözler uzun süredir üzerinde çalışılan Hal Yasası’na çevrildi. Yeni Hal Yasası ile üreticiden rafa kadar uzanan zincirde gıda enflasyonunu tetikleyen unsurlara neşter vurulması hedefleniyor.

Kanunun yeni yasama döneminde çıkması bekleniyor. Mevcut kanunda toptancı hallerindeki iş yerlerinin en az yüzde 20’si üretici örgütlerine ayrılıyor. Hazırlanan düzenlemede bu oranın yüzde 40’a çıkarılması öngörülüyor. Böylece kooperatif ve üretici birliklerinin ürünlerini pazara daha doğrudan ulaştırabilmelerinin önü açılacak.

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RAF FİYATLARINA OLUMLU YANSIYACAK

Üretici birliklerine yönelik özel haller kurulması ve özel pazar yerleri ayrılması da hazırlanan hükümler arasında bulunuyor. Yeni Hal Yasası ile ürünün her el değiştirmesinde oluşan ilave maliyetlerin sınırlanması ve bunun raf fiyatlarına olumlu yansıması bekleniyor.

Yasanın bir diğer ayağını ürün kayıplarının azaltılması oluşturacak. Sebze ve meyvenin ambalajlanması, taşınması, depolanması ve perakende satışına ilişkin standartların daha etkin uygulanmasıyla tarladan rafa kadar oluşan kayıpların azaltılması hedefleniyor. Türkiye Perakendeciler Federasyonu Başkan Yardımcısı Recai Kesimal, Hal Yasası’nın daha fazla gecikmeden çıkarılması gerektiğini söyledi.

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"HAL YASASI MUHAKKAK ÇIKARILMALI"

Kesimal, “Bu yasanın işin ehli insanlar tarafından enine boyuna değerlendirilip, hem tüketicinin hem üreticinin hem de satıcının, menfaatlerine uygun şekilde ortak bir paydada buluşturulması lazım. Hal Yasası muhakkak çıkarılmalı” dedi. Tarladan rafa oluşan fiyat farkının yalnızca aracı veya perakendeci kârıyla açıklanamayacağını vurgulayan Kesimal, yaş sebze ve meyvede nakliye, akaryakıt, işçilik, fire, kasa ve ambalaj giderlerinin fiyat üzerinde önemli
etkisi bulunduğunu söyledi.

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